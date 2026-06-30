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Στη σημερινή τους διαδικτυακή συζήτηση, ο Πάνος Κολιοπάνος και ο Τέρενς Κουίκ στάθηκαν στο αλαλούμ που παρατηρείται στα μικρότερα κόμματα, την ώρα που το πολιτικό παιχνίδι δείχνει να συγκεντρώνεται γύρω από δύο βασικούς πόλους: τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την πολιτική κίνηση που ετοίμασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εσωτερικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, οι διεργασίες γύρω από την Μαρία Καρυστιανού, αλλά και οι διαφορετικές γραμμές μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όπου άλλα στελέχη μιλούν για αυτόνομη πορεία και άλλα αφήνουν ανοιχτά σενάρια συνεργασιών μετά τις εκλογές.

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Με χιούμορ αλλά και πολιτική αιχμή, οι δύο συνομιλητές περιέγραψαν ένα σκηνικό ρευστότητας, όπου αρκετά κόμματα και κινήσεις παλεύουν για ρόλο, επιβίωση και θέση στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.