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Οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου καθοδηγούν τις εξελίξεις, με το κόμμα να αποφασίζει την αυτόνομη κάθοδό του στις επόμενες εκλογές.

Η κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να συνεδριάσει σύντομα για την εκλογή γραμματέα και τη δρομολόγηση της επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην ομάδα.

Ο Παύλος Πολάκης επιβεβαίωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τη θέση του προέδρου του κόμματος κατά τις δηλώσεις του στην Κουμουνδούρου.

Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο για να επικυρώσει τις αλλαγές, να εκλέξει νέο γραμματέα και να καθορίσει τον οδικό χάρτη.

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Πλειοψηφία καθίσταται πλέον η εσωκομματική… μειοψηφία που βρισκόταν σε αυτή την θέση εντός του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την παραίτηση Φάμελλου και την «βροχή» παραιτήσεων βουλευτών, που αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες μέρες, και κομματικών στελεχών.

Το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ περνά στα χέρια των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου με την Κουμουνδούρου να αποφασίζει πως κατεβαίνει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές. Αυτό, επί της ουσίας, επιβεβαιώθηκε μετά την ολοκλήρωση της Πολιτικής Γραμματείας. Το ποιος θα ηγηθεί του κόμματος εντός και εκτός Βουλής και με ποιον τρόπο θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

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Στα επόμενα βήματα της Κουμουνδούρου βρίσκεται η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανότατα την Τέταρτη, με πρώτο ζητούμενο την εκλογή γραμματέα της ΚΟ με σκοπό να «τρέξει» την επαναφορά Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κατόπιν, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα χρειαστεί και δεύτερη σύγκληση της ΚΟ, θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου προέδρου. Εκεί, όπως δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά την ολοκλήρωση της ΠΓ, θα είναι υποψήφιος.

Ο Παύλος Πολάκης, στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως «είναι θέμα ηθικής τάξης, όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω πως θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και σήμερα βουλευτές που έχουν δηλώσει πως πάνε προς το κόμμα του Τσίπρα και είναι μέλη της ΠΓ δεν προσήλθαν», ενώ σε ερώτηση εάν θα είναι υποψήφιος, απάντησε ξεκάθαρα: «Προφανώς».

Το Σάββατο, αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή η οποία θα επικυρώσει τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, θα εκλέξει νέο Γραμματέα κόμματος, θα συμπληρώσει τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, και θα χαράξει τον νέο οδικό χάρτη της Κουμουνδούρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης καταγράφηκαν στην Κουμουνδούρου με τους Αναστασία Σαπουνά και Πάνο Λαμπρινίδη Στάχτο να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους μιλώντας με δημοσιογράφους και αφού, νωρίτερα, είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους.

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας αναφέρει:

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

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