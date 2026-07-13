Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς εσωκομματικής κρίσης, η οποία κορυφώνεται με τη μαζική παραίτηση στελεχών από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και πέντε ακόμη μέλη αποχώρησαν, καταγγέλλοντας συστηματική υπονόμευση, εσωστρέφεια και απαράδεκτες εσωκομματικές συμπεριφορές.

Τα παραιτηθέντα στελέχη κατηγορούν την ηγεσία για περιφρόνηση των συλλογικών αποφάσεων και επικεντρώνονται στην ανάγκη υπέρβασης των διχαστικών πρακτικών.

Παράλληλα, οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στις συνεδριάσεις, διαμορφώνοντας τις νέες ισορροπίες στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

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Βαθαίνει η υπαρξιακή κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, μετά τη δυναμική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Στην Κουμουνδούρου καταγράφεται πλέον σκηνικό ολικής ρήξης με βροχή παραιτήσεων βουλευτών και στελεχών, ενώ τρία κομβικά πρόσωπα – οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου – δείχνουν πως αναλαμβάνουν τα ηνία του κόμματος για να καθορίσουν τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας. Την ίδια στιγμή, η πλευρά εκείνη που υποστήριζε την στήριξη της ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα υποχωρεί μπροστά στην κατάσταση και την νέα πλειοψηφία που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την παραίτηση τους έδωσαν από το κορυφαίο εσωκομματικό όργανο της Κουμουνδούρου η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά και πέντε ακόμα μέλη της πλευράς της πλειοψηφίας μέχρι την ημέρα της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

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Συγκεκριμένα, παραιτήθηκαν από την θέση τους η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνα, ο Γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, η Ελένη Συμεωνίδου, η Σταματία Τσουμέα, η Αγγελική Βισβίκη και η Δέσποινα Σίνου. Επιπλέον, παραιτήθηκε ο διευθυντής προσωπικού και Πόρων κόμματος, Κώστας Μορφίδης.

Την ίδια στιγμή, στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που βρίσκεται σε εξέλιξη το «παρών» δίνουν, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Μπουλέκος, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Τρύφων Αλεξιάδης, η Φωτεινή Καρυστινάκη.

Η δήλωση παραίτησης των 6 στελεχών

«Δήλωση παραίτησης μελών της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Την ώρα, που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης, με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Ενώ η κοινωνία μας ζητά να εργαστούμε για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές, με την ευρύτερα δυνατή συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιλέγουν τη συστηματική υπονόμευση του κόμματος και της Αριστεράς.

Πολλαπλασιάζονται συμπεριφορές και επιλογές, που δείχνουν πλήρη έλλειψη σεβασμού στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο ίδιο το κόμμα μας, αλλά και στην ιστορία και τις αξίες της Αριστεράς. Η Αριστερά της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με δημόσιες επιθέσεις, αντιδικίες, ένταση και χαρακτηρισμούς.

Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των Οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων, πλήττει την ιστορία, την προσφορά και τις θυσίες του χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει αυτή τη διαδρομή ως πεδίο διαχείρισης προσωπικών φιλοδοξιών. Η μεταπολιτική της εποχής επιδιώκει ακριβώς αυτό: να εξαφανίσει τις ιδέες και να πείσει τους πολίτες ότι όλοι είναι ίδιοι και ότι η πολιτική είναι ένας ατελείωτος διαγκωνισμός ατομικής προβολής.

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Απέναντι σε αυτή την ισοπεδωτική λογική, οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, την ισονομία, τα δικαιώματα. Ενώ η Δεξιά οικοδομεί ανενόχλητη την πολιτική της κυριαρχία, ο προοδευτικός χώρος δεν επιτρέπεται να εγκλωβίζεται στον κατακερματισμό και στις προσωπικές διαδρομές.

Όσοι επιλέγουν να γκρεμίζουν αντί να συνθέτουν και να διχάζουν αντί να ενώνουν, ας αναλάβουν και την ευθύνη των επιλογών τους. Γιατί όταν η Αριστερά χάνει, δεν χάνει ένα κόμμα. Χάνει η κοινωνία, που έχει ανάγκη από μια ισχυρή, αξιόπιστη και ενωμένη προοδευτική παράταξη. Η κοινωνία δεν ζητά άλλες αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Ζητά ενότητα και προοπτική. Ζητά από την Αριστερά να θυμηθεί γιατί δημιουργήθηκε και ποιους εκπροσωπεί.

Οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν τους Αριστερούς και Προοδευτικούς πολίτες, οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή υπέρβαση για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση και όχι μία ακόμα τετραετία ανισοτήτων, αδικίας και διαφθοράς.

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Όπως δήλωσε και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος σ. Σωκράτης Φάμελλος κατά την παραίτησή του, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διχασμού. Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σ’ ένα κόμμα, όπου η μειοψηφία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σ’ ένα νέο σχίσμα.

Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια, με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Αριστερά και παραιτούμαστε από μέλη της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κρατάμε στην καρδιά μας τις μάχες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε συντρόφους που μας τίμησαν και μας στήριξαν με την ψήφο τους.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας

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Βισβίκη Γκέλυ

Σίνου Δέσποινα

Στάχτος – Λαμπρινίδης Πάνος

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Συμεωνίδου Ελένη

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Τσουμέα Σταματία

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής

Σαπουνά Αναστασία».

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