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Ο Γιώργος Καραμέρος υπέβαλε επισήμως την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, παραδίδοντας την έδρα του στην εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής.

Οι αποχωρήσεις των στελεχών προκαλούν προβλήματα λειτουργίας και εκπροσώπησης στο κόμμα μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία.

Αναμένονται επιπλέον παραιτήσεις βουλευτών και στελεχών, καθώς το κόμμα βρίσκεται σε διαδικασία ανασύνθεσης και έντονης πολιτικής κινητικότητας εντός της Κεντροαριστεράς.

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Σε πραγματικό τσουνάμι παραιτήσεων εξελίσσονται οι δραματικές ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μέσα σε λίγες ώρες δύο ακόμη κορυφαία στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από κρίσιμα κοινοβουλευτικά αξιώματα.

Μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Γιώργος Καραμέρος υπέβαλε επισήμως στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, παραδίδοντας την έδρα του στην εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής. (HuffPost Greece)

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Και, σύμφωνα με πληροφορίες, το κύμα δεν σταματά εδώ. Μέσα στην ημέρα αναμένονται και άλλες παραιτήσεις, καθώς βουλευτές και στελέχη επαναξιολογούν τη θέση τους μετά την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία και την επιτάχυνση των διεργασιών για την ανασύνθεση του χώρου της Κεντροαριστεράς.

Ο Καραμέρος παραδίδει τη βουλευτική έδρα

Ο Γιώργος Καραμέρος είχε ήδη ενημερώσει από το προηγούμενο Σάββατο τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, για την απόφασή του. Παράλληλα, είχε προαναγγείλει την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δηλώνοντας ότι είχε από την αρχή στηρίξει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και ότι η πολιτική του εκτίμηση για τις προοπτικές του νέου εγχειρήματος είχε ενισχυθεί.

Πρώτος επιλαχών στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Σπίρτζης. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί την έδρα, ακολουθεί η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο».

Η παραίτηση Καλαματιανού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε γίνει γνωστή η παραίτηση του βουλευτή Ηλείας Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην επιστολή του προς τους βουλευτές του κόμματος χαρακτήρισε την απόφασή του «συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης», ευχαριστώντας τους συναδέλφους και τους συνεργάτες του για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Διευκρίνισε, πάντως, ότι συνεχίζει με προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του. (HuffPost Greece)

Αδειάζει η Κουμουνδούρου

Οι εξελίξεις ακολουθούν την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η εικόνα που διαμορφώνεται στην Κουμουνδούρου είναι εικόνα πολιτικής αποσύνθεσης, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα να βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με αριθμητική συρρίκνωση, αλλά και με σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας και εκπροσώπησης.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι εάν θα υπάρξουν νέες αποχωρήσεις, αλλά πόσες θα είναι, ποιοι θα ακολουθήσουν και τι τελικά θα απομείνει από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση του κύματος παραιτήσεων.