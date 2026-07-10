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Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς ο Διονύσης Καλαματιανός ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, αλλά και τις αποχωρήσεις της Κατερίνας Νοτοπούλου και του Γιώργου Καραμέρου, με τις συνεχείς παραιτήσεις να εντείνουν την εικόνα εσωκομματικής κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ.

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Ο Διονύσης Καλαματιανός γνωστοποίησε την απόφασή του πριν από λίγο, επισημαίνοντας ότι αποχωρεί από τη θέση του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια απόφαση «συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης».

Η επιστολή παραίτησης του Διονύση Καλαματιανού:

Προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη.

Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας.

Διονύσιος – Χαράλαμπος Καλαματιανός Βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ