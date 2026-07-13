Την επιστολή με την οποία αρνείται να καταλάβει τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική απέστειλε τη Δευτέρα (13/7) στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Χρήστος Σπίρτζης.
Ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια Ανατολικής Αττικής επιβεβαίωσε – όπως είχε προαναγγείλει – ότι δεν αποδέχεται την έδρα που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου.
Στην επιστολή του, ο κ. Σπίρτζης εξηγεί ότι η απόφασή του συνδέεται με τις πολιτικές του διαφωνίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι διαφωνίες μου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τον οποίο ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές, και η πολιτική αξιοπρέπεια που οφείλουμε όλοι να τηρούμε, δεν μου επιτρέπουν να αποδεχθώ την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής».
Μετά και την επίσημη άρνηση του Χρ. Σπίρτζη, η έδρα περνάει στη δεύτερη επιλαχούσα Μυρτώ Κοροβέση.