Ένα «καρφί» και παράθεση επίσημων στοιχείων είναι η απάντηση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στις καταγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με την ευρύτατη χρήση επιστολικών ψήφων το περασμένο καλοκαίρι στο κλείσιμο της θυελλώδους συνεδρίασης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου» σχολίασε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ο πρόεδρος της Βουλής επικαλέστηκε τα επίσημα στοιχεία, με βάση τα οποία, σε συνολικώς 79 περιπτώσεις ονομαστικών ψηφοφοριών, το ποσοστό των βουλευτών ανά κοινοβουλευτική ομάδα που ψήφισε με επιστολική ψήφο, είναι 51% στη Νέα Αριστερά, 49% στο ΣΥΡΙΖΑ, 48% στο ΠΑΣΟΚ, 36% στην Ελληνική Λύση, 34% στη ΝΙΚΗ, 25% στη ΝΔ, 17% στο ΚΚΕ και 16% στην Πλεύση Ελευθερίας. «Άρα είναι μια κοινοβουλευτική πρακτική που διευκόλυνε όλους και οι αριθμοί αποδεικνύουν πως η ΚΟ της ΝΔ ήταν από εκείνες που έκαναν την μικρότερη χρήση», όπως σημειώθηκε.

Πηγή: EUROKINISSI

Όλα αυτά ενώ από χθες έχει φουντώσει η αντιπαράθεση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στο φόντο των διαρροών της απόρρητης ακρόασης Δεμίρη στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Χθες μάλιστα το βράδυ, στον απόηχο όσων είχαν συμβεί, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε, μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών, πως «ο Πρόεδρος της Βουλής ενοχλήθηκε, – όπως λέει -, γιατί υπήρξαν διαρροές. Τι είδους διαρροές είναι αυτές που “απειλούν” τη χώρα; Δεν ενοχλήθηκε, όμως, όταν ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του ομάδας, όταν το καλοκαίρι έστειλε το καλοκαίρι τους μισούς βουλευτές του να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά».