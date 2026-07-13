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Με βίντεο που ανάρτησε στο Facebook, ο επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, έβαλε στο στόχαστρο τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν. Χαρακτηρίζοντας την έξοδό τους ως φυγή από ένα «καράβι που βουλιάζει», ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ειρωνικά πως είναι διατεθειμένος να τους δώσει ακόμη και συστατική επιστολή, σε περίπτωση που αναζητήσουν την επόμενη επαγγελματική τους στέγη στον ιδιωτικό τομέα.

«Φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα)», έγραψε στην ανάρτησή του.

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Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατι φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία!».