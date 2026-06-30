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Η βουλευτής υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του κόμματος καλλιέργησε μια εικόνα Μεσσία, η οποία δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα των πολιτικών εξελίξεων.

Η ίδια διευκρίνισε ότι αποχώρησε οικειοθελώς από το κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές του πατριωτικού σοσιαλισμού αποτελούν για την ίδια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Τέλος, η κυρία Τζάκρη διέψευσε τα σενάρια περί συμφωνίας της με το ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι παραμένει υπέρμαχος της σύγκλισης των δυνάμεων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

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Η Θεοδώρα Τζάκρη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN και απαντώντας σε πρόσφατες δηλώσεις του. Η ίδια υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών ουσιαστικά επιβεβαιώνει μόνος του μια πολιτική μετατόπιση προς τη Δεξιά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «το ομολογεί μόνος του ότι πάει στη Δεξιά, δεν με ενδιαφέρουν τα κίνητρά του».

Παράλληλα, η βουλευτής άσκησε έντονη κριτική στη συνολική του πολιτική πορεία, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν. Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, τον κατηγόρησε ότι είχε καλλιεργήσει μια εικόνα «Μεσσία», η οποία, όπως είπε, δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα.

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Οι δηλώσεις της εντάσσονται στο πλαίσιο της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να εμφανίζονται ιδιαίτερα τεταμένες και τις δημόσιες τοποθετήσεις να ανεβάζουν περαιτέρω τους τόνους.

«Αν αυτός νόμιζε ότι οι πολίτες του έδωσαν τη δυνατότητα να παριστάνει τον Μεσσία ή να έχει φαν κλαμπ, οδήγησαν στα ξεφτιλίκια τα σημερινά» είπε η κυρία Τζάκρη που αποχώρησε από το κόμμα Κασσελάκη και πρόσθεσε πως «αυτές οι δηλώσεις ότι δεν σεβάστηκα το κόμμα είναι είναι ενδεικτικές του ήθους και της αγνωμοσύνης του.

Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής, δεν πετώ ούτε ένα λεπτό της προσπάθειας που έκανα σε όλη την Ελλάδα για να στηθεί αυτό το κόμμα. Έδωσα 13 ευκαιρίες που πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων».

Κατά την ίδια «οι Δημοκράτες ήταν απολύτως βιώσιμοι μέχρι πέρσι όταν υπογείως άρχισε να υπάρχει αλληλουχία προσωπικών εμπνεύσεων. Στην αρχή μιλούσε για σύμπλευση με την καλή δεξιά του Δένδια και όταν του ζητήθηκε να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο ανέστειλε επι 3μηνο τη λειτουργία του κόμματος. Στη συνέχεια κατήργησε όργανα για να κάνει το πρόγραμμα πιο προσωποπαγές και είπε ότι οι Ευρωπαίοι να βομβαρδίσουν το Ιράν.

Μετά αποφασίστηκε ως τελευταία πράξη να σώσουμε ότι σώζεται, να διασφαλιστεί ο δημοκρατικός και αντιδεξιός χαρακτήρας. Είπε και ο ίδιος ότι όμορος χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ και θα μπορούσε να διερευνηθεί η σύμπραξη, αυτά τα είπε ο ίδιος, δεν τα φαντάστηκα. Ενώ τα είχαμε συμφωνήσει αυτά ξυπνήσαμε ξαφνικά και είδαμε τα σταυρωτά φιλήματα με τον Γεωργιάδη. Αυτό δεν δικαιολογείται ούτε από λόγους αφέλειας ούτε πολιτικού πολιτισμού, αυτό είναι επίδειξη πονηρίας».

Αποχώρησα, δεν με απέπεμψαν

Επιμένοντας στα περί αποχώρησης και όχι αποπομπής από τους Δημοκράτες, η κυρία Τζάκρη είπε ότι «εγώ με μια μόνο δήλωσή μου, όπως μου υπαγόρευσε η συνείδησή μου, αποχώρησα από τους Δημοκράτες όταν μετατοπίστηκαν από τον βόρειο πόλο στο νότιο πόλο του πολιτικού φάσματος. Εμείς ιδρυθήκαμε από αριστερούς και σοσιαλιστές και με μια δήλωση του προέδρου μετατοπιστήκαμε στο φιλελεύθερο κέντρο, το ίδιο – για φιλελεύθερο κέντρο – λέει ότι είναι ο Μητσοτάκης».

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«Εγώ εκλέγομαι από 26 ετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αρχή και από το 2004 και πρωτεύω για έναν συγκεκριμένο λόγο γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να τελειώσω την καριέρα μου όποτε το αποφασίσει ο λαός είμαι με πάθος υπέρ των αρχών του πατριωτικού σοσιαλισμού. Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και το λαϊκό συμφέρον.

Δεν υπάρχουν υπάρχουν γάμοι και διαζύγια αλλά συμπορεύσεις στη βάση προγραμμάτων. Όταν παύει να υπάρχει το υπόβαθρο αυτό, τότε η συμπόρευση δεν μπορεί να συνεχιστεί» είπε, επίσης, η Θεοδώρα Τζάκρη.

Στην ερώτηση, τέλος, αν θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, η κυρία Τζάκρη απάντησε «εγώ παρά τα αντιθέτως λεγόμενα από το Μαξίμου, δεν έχω καμία συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ ούτε άλλο κόμμα, προσπάθειά μου ήταν να συγκλίνουν οι δύο χώροι. Αυτό που θα συμβεί στο μέλλον θα το πούμε όταν γίνει.

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Εγώ είμαι άνθρωπος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, θα πρέπει τα κόμματα αυτά να συγκλίνουν στη βάση κυβέρνησης ειδικού σκοπού από αυτούς που θέλουν και αποτελούν κυβερνητικά κόμματα γιατί κάποια άλλα είναι μόνο κόμματα διαμαρτυρίας».