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Ο ίδιος υποστήριξε ότι το κόμμα θα πορευτεί αυτόνομα στις εκλογές, απορρίπτοντας κάθε σενάριο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα ή ένταξης στο ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με τις αποχωρήσεις στελεχών, ο κ.

Κασσελάκης ανέφερε ότι όσοι αποχωρούν είχαν ολοκληρώσει τον πολιτικό τους κύκλο και δεν εκπροσωπούσαν τη νέα πορεία του κόμματος.

Τέλος, ο πρόεδρος του κόμματος επέκρινε τη διακυβέρνηση Τσίπρα και εξέφρασε την πρόθεσή του να υπηρετήσει ένα προοδευτικό κέντρο που συνδυάζει τις φιλελεύθερες αρχές με κοινωνικούς στόχους.

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Ο Στέφανος Κασσελάκης χαρακτήρισε την ανακοίνωση της Θεοδώρας Τζάκρη για την αποχώρησή της από το Κίνημα Δημοκρατίας ως ένδειξη έλλειψης σεβασμού, αποκαλύπτοντας ότι είχε προηγουμένως αποστείλει δύο επιστολές, με τις οποίες της πρότεινε η αποχώρησή της να ανακοινωθεί από κοινού, μέσω κοινής δήλωσης.

«Είναι πολύ λυπηρό ότι σε ένα άνθρωπο που τον έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτώς δύο φορές να υπάρξει κοινή δήλωση παραίτησης με επαφή από το γραφείο μου, να επιλέγει τη μονομερή ανακοίνωση. Αυτό δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ σήμερα (30/6) το πρωί για τη Θεοδώρα Τζάκρη.

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Όπως συμπλήρωσε «το να γίνουν οι Δημοκράτες συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ κάτω από τον Τσίπρα δεν είναι στρατηγική του κόμματος μας. Δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την καρέκλα κανενός, θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές».

Σε αυτό το πλαίσιο είπε, επίσης, ότι η απομάκρυνση Τζάκρη «δείχνει την ορθότητα της επιλογής της ανανέωσης που χρειαζόμαστε» προσθέτοντας ότι «υπάρχει απέχθεια για τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές γυρολόγων».

Αιχμές για αποχωρήσεις και πολιτικό στίγμα

Αναφερόμενος και στην αποχώρηση του βουλευτή Χουρδάκη, ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι όσοι εγκαταλείπουν το κόμμα δεν είχαν εκλεγεί με τους Δημοκράτες, αλλά υπό διαφορετική πολιτική ηγεσία, σημειώνοντας πως «είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο τους» και ότι το κόμμα εισέρχεται πλέον σε μια νέα περίοδο.

Παράλληλα, εξήγησε τη θέση του για τη στροφή προς το φιλελεύθερο κέντρο, τονίζοντας ότι, κατά την άποψή του, το προοδευτικό κέντρο συνδυάζει φιλελεύθερες αρχές με πολιτικές που μπορούν να υπηρετήσουν προοδευτικούς και κοινωνικούς στόχους.

Ο κ. Κασσελάκης άσκησε, επίσης, κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας «κλασικό λαϊκισμό» τη ρητορική περί «κυνηγιού στα κότερα» και υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν συνιστούν αποτελεσματική πολιτική.

Ερωτηθείς για συνεργασία με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε ότι «έχουν υπάρξει συνεδριακές αποφάσεις. Μετεκλογικά το τοπίο θα καθαρίσει. Θα πάμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα με 6-7 κόμματα που καλύπτουν το κέντρο». Στην ίδια ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα είπε «πάνω από το πτώμα μου. Πέρα από το ότι είναι αντιδημοκρατικές οι πρακτικές να αλλοιώνεις τη θέληση του λαού. Ο εξώστης είναι απόδειξη. Δεν τους συμπαθώ καθόλου και εύχομαι ο κόσμος να τους ανταμείψει κατάλληλα».

«Οι προσωπικές φιλίες και αντιπάθειες δεν πρέπει να αφορούν τον ελληνικό λαό. Έχω μπροστά μου ένα ξεκάθαρο πλαίσιο με το οποίο θα διαπραγματευτούμε μετά τις εκλογές» είπε, επίσης, ο Στέφανος Κασσελάκης ζητώντας μεταξύ άλλων να μπει τέλος στις προκαταβολές φόρου και στις παρατάξεις στα πανεπιστήμια.