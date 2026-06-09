Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμά του, ο Στέφανος Κασσελάκης προσπαθεί να περνάει ποιοτικό χρόνο στην εξοχική του κατοικία στις Σπέτσες μαζί με τον σύζυγό του, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αυτό συνέβη και το περασμένο Σαββατοκύριακο, με το ζευγάρι να πραγματοποιεί μια σύντομη απόδραση στο γραφικό νησί του Αργοσαρωνικού. Ο Στέφανος Κασσελάκης με τον Τάιλερ Μακμπέθ έδωσαν μάλιστα το παρών στα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής στην οποία συμμετείχε ο διεθνούς φήμης εικαστικός και ψυχαναλυτής Γιάννης Καμίνης.

Advertisement

Advertisement

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανάμεσα στον Γιάννη Καμίνη και τον Τάιλερ Μακμπέθ.

Η Sabi γκάλερι στο Παλιό Λιμάνι των Σπετσών εγκαινίασε τη συλλογική έκθεση 19 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών με τίτλο: «Ο Κόσμος Βυθίζεται» το Σάββατο 6 Ιουνίου υπό την επιμέλεια του ιδιοκτήτη της γκαλερί και Ιστορικού Τέχνης Ιάσωνα Πανούση ενώ ο διεθνούς φήμης εικαστικός Γιάννης Καμίνης εκθέτει το δίπτυχο έργο του Sea Spirit.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Τέχνες.

O Ιστορικός Τέχνης Ιάσωνας Πανούσης εξηγεί το θέμα της έκθεσης: «Ο κόσμος που βυθίζεται δηλώνει την αίσθηση του σύγχρονου ανθρώπου για έναν κόσμο που έχει φτάσει σε τέλμα. Δηλώνει την ανάγκη για κάθαρση και αλλαγή με το στοιχείο του νερού ως καταλύτη. Η συγκεκριμένη έκθεση δίνει έμφαση στο χρώμα μπλε όπως βιώνεται στη φύση του νερού και του ουρανού. Αγγίζει θέματα όπως το άγνωστο, το απέραντο, το αχανές καθώς και τα συναισθήματα που δημιουργούνται από τη θέαση της φύσης με τις αποχρώσεις του μπλε.

Η Ελλάδα άλλωστε, είναι συνυφασμένη με τη θάλασσα και παράλληλα οι Σπέτσες, είναι ιστορικό σημείο επανάστασης με όχημα το νερό που με ενέπνευσε για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης. Το μήνυμα για τον επισκέπτη είναι αισιόδοξο προς την αναζήτηση μιας νέας, ελεύθερης ζωής».

Ο Στέφανος Κασσελάκης παρέμεινε για αρκετή ώρα στον χώρο και δέχτηκε με χαρά να φωτογραφηθεί με όσους του το ζήτησαν.

Η έκθεση «Ο κόσμος βυθίζεται» θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 10 Ιουλίου.