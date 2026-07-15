Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα νεαρό ζευγάρι δικηγόρων εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ κατοικίας στον Πειραιά.

Οι γονείς του 28χρονου άνδρα ανακάλυψαν τα θύματα, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Το όχημα βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, γεγονός που οδηγεί στις πρώτες εκτιμήσεις για δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις.

Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας στα σώματα των δύο νέων κατά την πρώτη εξέταση.

Η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στον Πειραιά μετά τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού ζευγαριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε γκαράζ κατοικίας στην οδό Μήλου. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν πως αντιλήφθηκαν ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό από τις σπαρακτικές κραυγές των γονιών των δύο νέων.

Θύματα της τραγωδίας είναι ο 28χρονος Ιάσονας, δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και μία 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος.

Advertisement

Advertisement

«Κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε συμβεί από τις φωνές τους. Η μητέρα της έκλαιγε και φώναζε “το κορίτσι μου το έχασα”. Είναι μια τεράστια τραγωδία», δήλωσε στην ΕΡΤ κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Ένας ακόμη κάτοικος ανέφερε: «Κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα και είδα τους γονείς του. Το αυτοκίνητο ήταν ανοιχτό και, απ’ ό,τι φαίνεται, κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 28χρονος είχε έντονη παρουσία και στον χώρο του αθλητισμού, καθώς αγωνιζόταν στην ποδοσφαιρική ομάδα δικηγόρων «ΔΡΑΚΩΝ». Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, με εξαιρετικό χαρακτήρα και πνεύμα συνεργασίας.

Το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος ανησύχησε όταν ο γιος του δεν απαντούσε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές του κλήσεις. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο το πλήρωμά του διαπίστωσε ότι οι δύο νέοι είχαν ήδη καταλήξει.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δεν έδειξαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, καθώς ούτε ο 28χρονος ούτε η 24χρονη έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκαν είχε τη μηχανή και το σύστημα κλιματισμού σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στην καμπίνα του οχήματος μέσω του κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi