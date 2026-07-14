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Δύο νεαρά άτομα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σε γκαράζ στην οδό Μήλου στον Πειραιά το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου.

Πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 24χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του νεαρού άνδρα και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι δύο διακομίστηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

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Τα αίτια του θανάτου μένουν μέχρι και αυτή τη στιγμή, υπό διερεύνηση με την αστυνομία να διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση αλλά και οι έρευνες από τις αρμόδιες αρχές.