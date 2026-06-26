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Οι πιστοί πραγματοποίησαν αυτομαστίγωμα με λεπίδες και ρυθμικούς θρήνους για να τιμήσουν τη μνήμη του μαρτυρίου του Χουσεΐν ιμπν Αλί.

Μέλη της κοινότητας επέβλεπαν τη διαδικασία και παρείχαν φροντίδα στους συμμετέχοντες για την αντιμετώπιση των τραυμάτων και της υψηλής ζέστης.

Το τελετουργικό αποτελεί κεντρικό στοιχείο της σιιτικής ταυτότητας και συμβολίζει τη σύγκρουση μεταξύ της αδικίας και της θυσίας για την πίστη.

Η ημερομηνία της τελετής μεταβάλλεται ετησίως καθώς βασίζεται στον σεληνιακό κύκλο του ισλαμικού ημερολογίου και αντιστοιχεί στη δέκατη ημέρα του Μουχαράμ.

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Στον Πειραιά, στην οδό Δήμητρας, μέλη της σιιτικής μουσουλμανικής κοινότητας αναβίωσαν και φέτος το έθιμο της Ασούρα, μια από τις σημαντικότερες ημέρες μνήμης για το σιιτικό Ισλάμ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε αυτοσχέδιο λατρευτικό χώρο, με τον δρόμο να έχει αποκλειστεί και υφασμάτινα παραπετάσματα να απομονώνουν τον χώρο από τα βλέμματα των περαστικών. Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και υπό ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, οι πιστοί συμμετείχαν σε τελετουργίες θρήνου και αυτομαστιγώματος.

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Πριν από την κορύφωση της τελετής, ακούγονταν ρυθμικοί θρήνοι και προσευχές, ενώ οι συμμετέχοντες χτυπούσαν δυνατά το στήθος τους ως ένδειξη πένθους, μια πρακτική γνωστή ως latmiyya. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ένταση της πράξης προκάλεσε μώλωπες και αιματώματα.

Η κορύφωση ήρθε με το αυτομαστίγωμα με λεπίδες (tatbir), μια πρακτική που για ορισμένους πιστούς συμβολίζει την εξιλέωση, τη θυσία και τη συμμετοχή στον πόνο του Χουσεΐν ιμπν Αλί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μέλη της κοινότητας επέβλεπαν διαρκώς τους πιστούς και παρενέβαιναν όταν διαπίστωναν ότι τα τραύματα κάποιου είχαν γίνει υπερβολικά βαθιά, διακόπτοντας το αυτομαστίγωμα. Παράλληλα, πρόσφεραν νερό και χυμούς στους συμμετέχοντες και τους δρόσιζαν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της έντονης ζέστης. Αντίστοιχη φροντίδα παρείχαν και στους λιγοστούς μη μουσουλμάνους που παρακολούθησαν την τελετή.

Η Ασούρα τιμά τη μνήμη του μαρτυρίου του Χουσεΐν στη Μάχη της Καρμπάλα, μια καθοριστική στιγμή για τη διαμόρφωση της σιιτικής ταυτότητας. Για τους Δωδεκαϊστές Σιίτες και τους Αλεβίτες, ο Χουσεΐν θεωρείται ο νόμιμος διάδοχος του Μωάμεθ και ο τάφος του αποτελεί τόπο προσκυνήματος ήδη από τα τέλη του 7ου αιώνα. Το τελετουργικό συμβολίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στην αδικία και τη διαφθορά από τη μία πλευρά και στη δικαιοσύνη, τη θυσία, την πίστη και την αφοσίωση από την άλλη.

Η ημερομηνία της Ασούρα μεταβάλλεται κάθε χρόνο, καθώς βασίζεται στο σεληνιακό ισλαμικό ημερολόγιο και αντιστοιχεί στη 10η ημέρα του μήνα Μουχαράμ. Επειδή το μουσουλμανικό ημερολόγιο βασίζεται στον σεληνιακό κύκλο και είναι κατά περίπου 10 έως 11 ημέρες μικρότερο από το Γρηγοριανό, η ημερομηνία της τελετής μετακινείται κάθε χρόνο νωρίτερα στο ημερολόγιο που χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες.