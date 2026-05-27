Ο Στέφανος Κασσελάκης, καλεσμένος στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις», δήλωσε ότι πριν γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος ΕΛ.Α.Σ, τον είχαν προσεγγίσει για να γίνει αντιπρόεδρος, με επιδίωξη το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσουν μέρη του νέου πολιτικού σχηματισμού.

«Είχαν γίνει νύξεις στο γραφείο μου να φέρω τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστώσα στον νέο αυτό φορέα και να είμαι αντιπρόεδρος. Είπα ξεκάθαρα “όχι, τι πράγματα είναι αυτά;”», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «η ιδέα ήταν να υπάρχει νέος φορέας της Κεντροαριστεράς, συμβιβασμένος με τη διαπλοκή που θα πήγαινε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστώσες. πριν τις ευρωεκλογές για μετά τις ευρωεκλογές. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ρε παιδιά».

«Το όνομα του κόμματος είναι προσβολή στην ιστορία της αριστεράς»

Αναφορικά με το όνομα του κόμματος, ανέφερε ότι «αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της Αριστεράς. Όταν υπάρχει μια ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding» .

«Νομίζω ότι είναι ένα ατόπημα και ότι επιδεικνύει πολλά για το πώς ίσως βλέπει το παρελθόν. Το βασικό είναι ότι αυτοί που επικαλέστηκαν το παρελθόν, καταλήγει ο κόσμος να πληρώνει στο παρόν. Ήρθε ο καιρός για νέα πρόσωπα και νέα γενιά πολιτικών», ανέφερε μεταξύ άλλων.