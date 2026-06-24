Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης συμμετείχαν σε ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση, ανταλλάσσοντας απόψεις για κρίσιμα πολιτικά ζητήματα.

Οι δύο πολιτικοί επικεντρώθηκαν κυρίως στα προβλήματα του συστήματος υγείας, καταθέτοντας τις διακριτές θέσεις τους χωρίς να καταφύγουν σε απαξιωτικές συμπεριφορές.

Η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του διαλόγου ανήκει στον Στέφανο Κασσελάκη, με τον υπουργό να αποδέχεται την πρόσκληση για δημόσια αντιπαράθεση.

Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε από την απουσία προσωπικών επιθέσεων και λεκτικών εντάσεων που συχνά κυριαρχούν στον σύγχρονο δημόσιο διάλογο της χώρας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν το κρύβω. Χάρηκα πραγματικά τη ζωντανή συζήτηση στο YouTube ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και τον Άδωνι Γεωργιάδη. Όχι επειδή συμφώνησαν. Αλλά ακριβώς επειδή διαφώνησαν χωρίς να ακυρώσουν ο ένας τον άλλον.

Σε μια εποχή όπου ο δημόσιος διάλογος έχει κακοπάθει από τις κραυγές, τις προσωπικές επιθέσεις, τα τηλεοπτικά «παράθυρα» που συχνά μετατρέπονται σε αρένες και τα διαδικτυακά τρολ που παραμονεύουν για να βάλουν φωτιά σε κάθε λέξη, η συζήτηση Κασσελάκη – Γεωργιάδη ήταν μια ευχάριστη εξαίρεση.

Advertisement

Advertisement

Η πρωτοβουλία ήρθε από την πλευρά Κασσελάκη και ο Άδωνις Γεωργιάδης ανταποκρίθηκε. Και αυτό από μόνο του έχει μια πολιτική σημασία. Διότι ένας υπουργός της κυβέρνησης, από τους πιο προβεβλημένους και συχνά οξείς στον λόγο του, κάθισε απέναντι σε έναν αρχηγό κόμματος, με διακριτές πολιτικές διαφωνίες, για να μιλήσουν κυρίως για την Υγεία, αλλά και για το πολιτικό αύριο της χώρας.

Το ΕΣΥ, οι ελλείψεις, τα ραντεβού, οι λίστες αναμονής, το «φακελάκι», η εμπειρία του πολίτη μπροστά στο δημόσιο νοσοκομείο, όλα αυτά μπήκαν στο τραπέζι. Υπήρξαν αντιπαραθέσεις. Υπήρξαν αιχμές. Υπήρξαν στιγμές όπου φάνηκε καθαρά η πολιτική απόσταση των δύο πλευρών. Όμως δεν υπήρξε εκείνο το απαξιωτικό ύφος που δηλητηριάζει τόσο συχνά την πολιτική κουβέντα.

Μου θύμισε, τηρουμένων των αναλογιών, την πολύ υψηλού επιπέδου τηλεοπτική συνάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Ευάγγελο Βενιζέλο πριν από μερικούς μήνες. Δύο πολιτικές προσωπικότητες που πολλές φορές στο παρελθόν είχαν ένταση μεταξύ τους, αλλά που όταν συναντήθηκαν, πρόσφεραν αντιπαράθεση με βάθος, μνήμη, γνώση και ποιότητα.

Βεβαίως, οι γνωστοί καχύποπτοι έσπευσαν να δουν πίσω από τη συζήτηση υπόγειες πολιτικές γέφυρες, θαλάμους συνεργασίας ή σενάρια σύμπλευσης με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί στο μέλλον ο καθένας να αποδειχθεί σωστός ή λάθος στις προβλέψεις του.

Μέχρι τότε, όμως, ας κρατήσουμε κάτι πιο απλό και πιο χρήσιμο: ότι η πολιτική μπορεί να συζητιέται ανθρώπινα. Με ένταση, αλλά χωρίς χυδαιότητα. Με διαφωνία, αλλά χωρίς εξόντωση. Με επιχειρήματα, όχι με λάσπη.

Και αυτό, σήμερα, δεν είναι λίγο. Είναι σχεδόν είδηση.