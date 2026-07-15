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Η Ολομέλεια της Βουλής θα συζητήσει τις προτάσεις στις 23 και 24 Ιουλίου, ενώ η πρώτη ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουλίου.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρών σε συγκεκριμένα άρθρα που είχε καταθέσει αντιπροτάσεις.

Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε η πρόταση της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 103 σχετικά με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας την για νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις και προσπάθεια μετάθεσης των κυβερνητικών ευθυνών στους υπαλλήλους.

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Χωρίς να καταγραφούν ευρύτερες συναινέσεις η διακομματική επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση ολοκλήρωσε τις εργασίες της και πλέον ο λόγος περνά στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκεί όπου θα διεξαχθεί διήμερη συζήτηση, στις 23 και 24 Ιουλίου επί των θέσεων των κομμάτων για τις υπό αναθεώρηση διατάξεις, ενώ την Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη, απαιτούμενη, ψηφοφορία και ένα μήνα αργότερα, μετά την ολιγοήμερη θερινή ανάπαυλα, η δεύτερη ψηφοφορία, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Όσα άρθρα συγκεντρώσουν 151 ψήφους στην παρούσα, προτείνουσα, Βουλή, θα χρειαστούν αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων για να εγκριθούν από την επόμενη, αναθεωρητική, Βουλή.

Στην καταληκτική συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής, σήμερα, οι προτάσεις της ΝΔ καταψηφίστηκαν από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» στα άρθρα που έχει καταθέσει αντι-προτάσεις με σημείο αναφοράς τα άρθρα για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την ποινική ευθύνη των υπουργών.

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Στη σημερινή συνεδρίαση, η σύγκρουση μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης περιστράφηκε γύρω από την πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Καταστατικού Χάρτη της χώρας, που αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, ανέφερε ότι «η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων έχει συνδεθεί με αρνητικές πτυχές της δημόσιας διοίκησης, κυρίως τη γραφειοκρατία, την αναποτελεσματικότητα και σε μερικές περιπτώσεις ίσως και τη διαφθορά διά της διαπλοκής». Και πρόσθεσε: «Έχει καταλήξει να λειτουργεί περισσότερο ως ασπίδα προστασίας των ίδιων των υπαλλήλων, καθώς απουσιάζει ένας μηχανισμός που θα διασφαλίζει την συνεχή αξιολόγηση και την αξιοκρατία».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «δεν αντέχει σε καμία κριτική αυτό που λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι στην διαφθορά οδηγεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων». « Το Σύνταγμα δεν είναι για παιχνίδια», είπε απευθυνόμενος προς την πλευρά της ΝΔ.

«Η ΝΔ κράτησε για το τέλος και έφερε ως κερασάκι στην αντιδραστική τούρτα της αναθεώρησης, το θέμα της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων» τόνισε ο Γιάννης Δελλής από το ΚΚΕ, λέγοντας ότι είναι βαθύτατα γελασμένοι αν πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι θα φορτώσουν τα βάρη της πολιτικής τους στους δημοσίους υπαλλήλους.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να διχάσει την κοινωνία και να φορτώσει τις δικές της ευθύνες στις πλάτες μεμονωμένων υπαλλήλων. « Η πρόταση αυτή της ΝΔ αποτυπώνει τη νεοφιλελεύθερη αντίληψή της, που θεωρεί ότι κάθε τι το δημόσιο είναι αντιπαραγωγικό και κακό», ανέφερε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.