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Την επόμενη ημέρα επιχειρεί να διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο εσωκομματικών αναταράξεων και έντονων διεργασιών, που κορυφώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει η Ρένα Δούρου, ενώ στη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής εξελέγη ο Νίκος Παππάς.

Ο Παύλος Πολάκης, εντέλει, αναλαμβάνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, συμμετέχοντας από αυτή την θέση στην 9μελή Εκλογική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, από την Πολιτική Γραμματεία που συνεδρίασε αμέσως μετά το τέλος της μαραθώνιας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

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Ειδικότερα, την Εκλογική Επιτροπή στελεχώνουν (αλφαβητικά):

Γκαρά Αναστασία – Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Δούρου Ρένα – Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λαμπρίδης Χρήστος – Πολιτικός Σχεδιασμός Μελίδης Δημήτρης – Εκπρόσωπος Τύπου Μπουλέκος Γιάννης – Γραμματέας Οργανωτικού Παναγιωτόπουλος Γιώργος – Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας Παππάς Νίκος – Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Πολάκης Παύλος – Στρατηγικός Σχεδιασμός Χατζησάββας Μάρκος – Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα

Νωρίτερα, στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία μετέχουν και πρόσωπα προερχόμενα από την προηγούμενη πλειοψηφία όπως οι Θ. Θεοχαρόπουλος, Ρ. Σβίγγου και Μ. Ρεπούση.



Ειδικότερα, η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η εκλογή Γραμματέων σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:



«Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Νέος Γραμματέας της Κ.Ε. εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Παράλληλα εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:



ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ

ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ».