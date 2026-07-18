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Η διαδικασία εκλογής αποκτά τυπικό χαρακτήρα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην Κεντρική Επιτροπή που θα καθορίσει το μοντέλο ηγεσίας και την προεκλογική πορεία του κόμματος.

Ο Νίκος Παππάς εισηγείται ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας, στο οποίο ο Παύλος Πολάκης ενδέχεται να αναλάβει τον σχεδιασμό της εκλογικής μάχης ενόψει των εθνικών εκλογών.

Το κόμμα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα συνοχής, καθώς συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων βουλευτών, το οποίο έχει αποψιλώσει σημαντικά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

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Σε μια κρίσιμη καμπή για τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από το ασήκωτο βάρος διαδοχικών αποχωρήσεων βουλευτών, η απόφαση του Παύλου Πολάκη να κάνει πίσω και να αποσυρθεί από την κάλπη για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μπροστά στην διαφαινόμενη ήττα του, αποτυπώνει το… εύθραυστο της Κουμουνδούρου την τελευταία περίοδο. Με τη Ρένα Δούρου να απομένει χωρίς αντίπαλο για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εντός του κοινοβουλευτικού τερέν, σε μια διαδικασία που θα διεξαχθεί πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τα βλέμματα στρέφονται, κατόπιν, στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει αργότερα μέσα στην ημέρα. Εκεί όπου η Κουμουνδούρου καλείται να επιλέξει όχι μόνο πρόσωπα αλλά και μοντέλο ηγεσίας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη – όσο και πρωτοφανή – συγκυρία που θα καθορίσει την πορεία της προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Σε μια κίνηση που αποτυπώνει τους συσχετισμούς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής παρουσίας, ο Παύλος Πολάκης, το μεσημέρι της Παρασκευής λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, έκανε τελικά πίσω στη μάχη – πρώτα με μια μαντινάδα και αμέσως μετά με μια δήλωση γεμάτη «καρφιά» – για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αντιλαμβανόμενος ότι οι συσχετισμοί είναι συντριπτικά εναντίον του αλλά δίνοντας, ωστόσο, ραντεβού για «τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου». Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα εμφανιζόταν έτοιμος να συγκρουστεί ανοιχτά καθώς στα μέσα της εβδομάδας είχε ζητήσει την απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου, υποστηρίζοντας πως μόνο ο ίδιος μπορεί να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές ποσοστό για το κόμμα.

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Οι συσχετισμοί εντός της ολιγομελούς – μόλις οκτώ βουλευτές συμπεριλαμβανομένου και του Παύλου Πολάκη – και με την ήττα να θεωρείται δεδομένη ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να μην οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και σε αυτή την αναμέτρηση.Έτσι, η διαδικασία εκλογής προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη Βουλή αποκτά μάλλον τυπικό χαρακτήρα με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Στην ψηφοφορία θα συμμετάσχουν οκτώ βουλευτές: Έλενα Ακρίτα, Γιάννης Αμανατίδης, Χρήστος Γιαννούλης, Ρένα Δούρου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιώργος Παπαηλιού, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης.

Συμβιβαστική φόρμουλα

Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία καλείται να εκλέξει νέο Γραμματέα, να προχωρήσει σε αναπληρώσεις στην Πολιτική Γραμματεία και κυρίως να χαράξει τον οδικό χάρτη για την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος.

Κομβικό ερώτημα παραμένει η στάση που θα τηρήσει ο Παύλος Πολάκης στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το ζητούμενο είναι αν θα αποδεχθεί τον ρόλο που φαίνεται να του επιφυλάσσεται στο πλαίσιο της «συλλογικής ηγεσίας» που εισηγείται ο Νίκος Παππάς.

Συγκεκριμένα να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, ενός οργάνου που θα έχει την ευθύνη της εκλογικής προετοιμασίας, εφόσον εγκριθεί η συγκρότησή του. Σε αυτή την συνθήκη και με αυτά τα δεδομένα όλα δείχνουν ότι η Κουμουνδούρου οδηγείται σε μια συμβιβαστική φόρμουλα.

Σε αυτό το μοντέλο, η Ρένα Δούρου θα αναλάβει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις μαχες στη Βουλή, ο Νίκος Παππάς τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και ο Παύλος Πολάκης τον σχεδιασμό της εκλογικής μάχης. Το πώς, το πόσο και το εάν ένα τέτοιο σχήμα μπορεί να αποδειχθεί λειτουργικό για την συνοχή και την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ μένει να αποδειχθεί στην πράξη.

Πρόταση Παππά για συλλογική ηγεσία

Στην εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία, ο Νίκος Παππάς, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη». Και πρόσθεσε πως «η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών».

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Πάντως, ακόμη και στην περίπτωση που δεν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές και η εκλογική αναμέτρηση μετατεθεί για την άνοιξη του 2027, δεν είναι λίγοι και κυρίως εκείνα τα στελέχη με γνώση των οργανωτικών της Κουμουνδούρου που εκτιμούν ότι ο απαιτούμενος χρόνος για ουσιαστική προετοιμασία Συνεδρίου δεν υπάρχει, λόγω της βαθιάς οργανωτικής φθοράς που έχει υποστεί το κόμμα μετά το μεγάλο κύμα αποχωρήσεων.

Τσουνάμι αποχωρήσεων

Την ίδια ώρα, το κύμα αποχωρήσεων σαρώνει και αποψιλώνει μαζί την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός, ενώ η Όλγα Γεροβασίλη προανήγγειλε, με δήλωση της, την ανεξαρτητοποίηση της τις επόμενες ημέρες, ενώ ο Βασίλης Κόκκαλης δήλωσε πώς θα υποβάλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα εντός της επόμενης εβδομάδας.

Βέβαιη πρέπει να θεωρείται και η αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου, είτε άμεσα είτε σε δεύτερο χρόνο, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί αν θα επιλέξει την παραίτηση ή την ανεξαρτητοποίηση. Ο ίδιος έχει εκφράσει διαφωνίες τόσο με τη στρατηγική της αυτόνομης καθόδου όσο και με την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

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Τις προηγούμενες ημέρες είχαν αποχωρήσει οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος που παρέδωσαν την βουλευτική έδρα, ο Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, καθώς και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη, Κώστας Μπάρκας, Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέττα που επέλεξαν τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.