Οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, με την Επιτροπή Δεοντολογίας να επικυρώνει τη διαγραφή του μετά το επεισόδιο βίας εναντίον δημοσιογράφου στο Στρασβούργο. Η απόφαση εντείνει την πολιτική απομόνωσή του, καθώς μέτρα ελήφθησαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η οριστική διαγραφή και το χρονικό

Οριστική θεωρείται πλέον η διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά την επικύρωση από την αρμόδια κομματική επιτροπή. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το περιστατικό του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, όταν ο ευρωβουλευτής φέρεται να επιτέθηκε σε Έλληνα δημοσιογράφο σε εστιατόριο, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής αποστολής.

Το επεισόδιο προκάλεσε άμεσες πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις, οδηγώντας αρχικά στον αποκλεισμό του από την ευρωομάδα του κόμματος και στη συνέχεια στην πλήρη διαγραφή του από τις κομματικές τάξεις.

Πολιτική απομόνωση και ευρωπαϊκές συνέπειες

Παράλληλα με τη διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής βρέθηκε αντιμέτωπος και με αποφάσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειας της Αριστεράς (Left). Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η αναστολή της ιδιότητάς του και ο περιορισμός κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων, όπως η δυνατότητα παρεμβάσεων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα σκηνικό έντονης πολιτικής απομόνωσης, με ανοιχτό μόνο το ενδεχόμενο επανεξέτασης αν υπάρξουν νέες εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης στη Γαλλία.

Η υπόθεση της επίθεσης και η δικαστική διάσταση

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση, ενώ κινήθηκαν και διαδικασίες από τις γαλλικές αρχές για το αδίκημα της άσκησης βίας από πρόσωπο σε θεσμικό ρόλο.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική αντίδραση ήδη από την πρώτη στιγμή, με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρά σε άμεσες πειθαρχικές κινήσεις, ενώ ο ίδιος ο Παππάς είχε παραδεχθεί ότι «η αντίδρασή του ήταν λάθος», χωρίς όμως να αποδεχθεί πλήρως τις κατηγορίες περί ξυλοδαρμού.

Το πολιτικό αποτύπωμα της υπόθεσης

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο ζητήματα πολιτικής συμπεριφοράς και θεσμικής ευθύνης, ενώ αποτέλεσε ακόμη ένα επεισόδιο έντονων εσωκομματικών εντάσεων. Παράλληλα, ενίσχυσε το αφήγημα περί «βεβαρημένου πολιτικού παρελθόντος» που, σύμφωνα με αναλύσεις, έπαιξε ρόλο στην τελική απόφαση διαγραφής.

Τι μένει ανοιχτό

Παρότι η διαγραφή θεωρείται οριστική σε κομματικό επίπεδο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή δικαστικά, με τις επόμενες κινήσεις των αρχών να θεωρούνται καθοριστικές για την τελική εικόνα της υπόθεσης.

Συμπέρασμα: Η υπόθεση Παππά σηματοδοτεί ένα ακόμη κρίσιμο κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μια υπόθεση που θα συνεχίσει να απασχολεί την πολιτική σκηνή, τόσο λόγω της ποινικής διάστασης όσο και λόγω του ευρύτερου πολιτικού της αποτυπώματος.

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΕΥΡΩΟΜΑΔΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα εκτός της ευρωομάδας του κόμματος τέθηκε με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, ο Νίκος Φαραντούρης, Που σημαίνει ότι έμεινε το κόμμα βούλιο μόνο με Αρβανίτη και Κουντουρά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

Ο κ. Φαραντούρης στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα που θέλει να δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού.

Επιπλέον είχε μιλήσει με πολύ σκληρά λόγια διαγραφή του σε αποκλειστική συνέντευξη που είχε δώσει στην δημοσιογράφο και εκδότη της HuffPost Έμη Λιβανίου

