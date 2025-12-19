Δημόσια τοποθέτηση έκανε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, ο οποίος ήταν άφαντος από το βράδυ της Τρίτης, μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο. Ο πρώην μπασκετμπολίστας εμφανίστηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Φαίη Σκορδά στο MEGA και ισχυρίζεται ότι ο δημοσιογράφος τον προκάλεσε, ότι δεν γνωρίζονται αλλά και ότι δεν τον γρονθοκόπησε, αλλά ούτε και τον χτύπησε από πίσω, όπως είχε καταγγελθεί.

«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα, όπως φεύγω κάθε πρωί. Είναι δυνατόν εγώ, με τα βιώματά μου και τη διαδρομή μου, να πω σε έναν άνθρωπο “κοίτα πώς είσαι, θα σε δείρω”; Ούτε το χειρότερο σκουπίδι εκεί έξω, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει. “Κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι”, αυτό είπα, εννοώντας τη σωματική διάπλαση. Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι; Δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Δεν θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές», είπε στο MΕGA ο Νίκος Παππάς.

«Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο, είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω και ντρέπομαι», σημείωσε ο ευρωβουλευτής.

Σχετικά με τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής είπε μεταξύ άλλων: «Η διαγραφή μου είναι το μόνο θετικό από αυτή την υπόθεση» και συνέχισε τονίζοντας ότι κανένας από το κομμα δεν τον πήρε τηλέφωνο, ενώ είπε ότι «ούτως ή άλλως δεν ταιριάζανε τα χνώτα μας πλέον, αλλάξαν επικεφαλής, είναι μετέωρο το κόμμα».

«Έχω αυτοέλεγχο, έχω πολλά φίλτρα, υπομονή και μεγάλη πειθαρχία και αυτοέλεγχο. Ειπώθηκε κάτι από τον δημοσιογράφο που με έκανε έξω φρενών και δεν μπόρεσα να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Δεν μπορώ να το πω τώρα και απολογούμαι. Είναι ένα μάθημα όλο αυτό, όχι τόσο για αυτά που περνάω εγώ, αλλά για όλα αυτά που περνάει η οικογένειά μου. Είναι ένα καλό μάθημα για μένα, ώστε ακόμα και σε τέτοια σχόλια να μαθαίνω να κρατάω την ψυχραιμία μου», ανέφερε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.