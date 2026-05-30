Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση που δέχθηκε από λύκο σε ορεινή περιοχή της Φωκίδας έδωσε η κτηνοτρόφος που βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με το άγριο ζώο ενώ βρισκόταν με το κοπάδι της.

Η γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, τονίζοντας πως ο λύκος δεν έδειξε ενδιαφέρον για τα ζώα της, αλλά κινήθηκε απευθείας εναντίον της.

Advertisement

Advertisement

«Ήμουν με το κοπάδι όταν πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά μου. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν κατευθύνθηκε προς τα ζώα, αλλά ήρθε κατευθείαν πάνω μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, προσπάθησε να αμυνθεί χρησιμοποιώντας τη γκλίτσα της, χτυπώντας το ζώο για να το απομακρύνει. «Έκανα ό,τι μπορούσα για να τον διώξω. Προσπαθούσα να προστατευτώ, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο», σημείωσε.

Η κτηνοτρόφος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις και οι ζημιές από λύκους αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο για τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Όπως είπε, η παρουσία τους έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή δραστηριότητα των παραγωγών.

«Πηγαίνω στο συγκεκριμένο σημείο εδώ και 35 χρόνια και ποτέ δεν είχα ζήσει κάτι παρόμοιο. Πλέον δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ζώα με την ίδια άνεση όπως παλαιότερα», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα σκυλιά φύλαξης του κοπαδιού, διευκρίνισε ότι εκείνη την ημέρα δεν βρίσκονταν μαζί της, καθώς είχαν παραμείνει στο μαντρί.

Σε προηγούμενες δηλώσεις της στο NafpaktiaNews, η γυναίκα είχε αποκαλύψει ότι η αναμέτρηση με τον λύκο διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά. Όπως περιέγραψε, το ζώο ήταν ιδιαίτερα επιθετικό και συνέχιζε να κινείται προς το μέρος της παρά τα χτυπήματα που δεχόταν.

«Είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια. Το χτυπούσα με τη μαγκούρα και δεν υποχωρούσε. Ευτυχώς κράτησα την ψυχραιμία μου και δεν άρχισα να τρέχω, γιατί θα μπορούσα να τραυματιστώ σοβαρά», δήλωσε, περιγράφοντας τον λύκο ως ένα ιδιαίτερα μεγάλο και επιθετικό ζώο.