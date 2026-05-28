Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Μαγούλα της Δωρίδας στη Φωκίδα, όπου μια γυναίκα που βρισκόταν σε ορεινή τοποθεσία μαζί με το κοπάδι της δέχθηκε επίθεση από λύκο.

Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα στη Φωκίδα

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη την παρουσία του άγριου ζώου, προσπάθησε να το απομακρύνει φωνάζοντας και χτυπώντας αντικείμενα.

Όπως κατήγγειλε η ίδια, ο λύκος ήταν ιδιαίτερα μεγάλος σε μέγεθος και εξαιρετικά επιθετικός, παρουσιάζοντας έντονη διέγερση καθώς μούγκριζε με ανοιχτό το στόμα.

Αυτή μάλιστα πάλεψε με τον λύκο για περίπου δέκα λεπτά, τον χτύπαγε με τη μαγκούρα, μέχρι να καταφέρει να τον διώξει. Εκείνη ενημέρωσε αμέσως το Δασονομείο Ευπαλίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό.