Η τραγωδία στην Φωκίδα και πιο συγκεκριμένα στα Βαρδούσια Όρη είναι μία από τις χειρότερες που έχουν συμβεί στην χώρα μας και από την οποία βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις ορειβάτες. Πρόκειται για ένα γεγονός που έχει συγκλονίσει τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες ζούσαν τα θύματα, με τις αρχές να εντοπίζουν τους ορειβάτες θαμμένους και σχεδόν αγκαλιασμένους κάτω από χιονοστιβάδα.

Τα θύματα αυτής της τραγωδίας μοιράζονταν την ίδια αγάπη για το βουνό και την φύση, ενώ όπως γνωστοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες, πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα: Τον Θανάση Κολοτούρο από τα Λεχαινά, τον Γιώργο Δόμαλη, που ήταν επικεφαλής της ομάδας, τον 35χρονο Κωνσταντίνο Πατίκα και την Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών.

Θρήνος στα Λεχαινά

Η είδηση για τον θάνατο του Θανάση Κολοτούρου έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Λεχαινών Ηλείας. Ο άτυχος ορειβάτης, 55 ετών, ήταν αρκετά έμπειρος και συμμετείχε στο παρελθόν σε αρκετές και απαιτητικές αναβάσεις.

Σύμφωνα με το patrisnews, στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, αποφεύγοντας οριακά μια ακόμη τραγωδία.

Επικεφαλής της ομάδας φαίνεται πως ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ένας άνθρωπος με εξίσου μεγάλη εμπειρία στο βουνό, που γνώριζε αρκετά καλά την συγκεκριμένη διαδρομή. Μάλιστα, άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον αναφέρουν ότι ο ορειβάτης διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και έκανε συχνά αναβάσεις στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο άτυχος Γιώργος ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και ήταν συνιδρυτής σε εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Θλίψη στην Κοζάνη, δασκάλα από τα Τρίκαλα η νεκρή ορειβάτισσα

O 35χρονος Κοζανίτης Κωνσταντίνος Πατίκας είναι ένας από τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες που έχασαν χθες τη ζωή τους στα Βαρδούσια. Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο άτυχος άνδρας ζούσε στο εξωτερικό και εργαζόταν ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχοντας κάνει λαμπρές σπουδές.

Τέλος, το τέταρτο μέλος της ομάδας ήταν η 31χρονη Θεοδώρα Καπλάνη, δασκάλα στο επάγγελμα με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων, η οποία είχε διοριστεί σε σχολείο στο Ναύπλιο.

Στη Φωτάδα, φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί μιλούν για μια δασκάλα με σπάνιο ήθος, αφοσιωμένη στους μαθητές της, που μετέδιδε την αγάπη για τη γνώση, τη φύση και την προσφορά. Το βουνό δεν ήταν για εκείνη απλώς ένα χόμπι, αλλά τρόπος ζωής.

Από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε η ταυτότητά της, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει με μηνύματα και λόγια συμπαράστασης προς τους οικείους της 31χρονης δασκάλας για τον τραγικό χαμό της.