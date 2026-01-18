Ώρες αγωνίας έζησαν οκτώ ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον παγωμένο Ταΰγετο την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026. Τέσσερις από αυτούς τραυματίστηκαν μετά από πτώση σε χαράδρα, όμως η μεταφορά τους δυσκόλεψε λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών, καθώς το ελικόπτερο που κλήθηκε για βοήθεια δεν μπόρεσε να προσγειωθεί.

Στα αποκλειστικά πλάνα του Mega φαίνονται οι άνδρες της Πυροσβεστικής να εντοπίζουν τους τέσσερις τραυματίες, να τους προσφέρουν πρώτες βοήθειες και να τους μεταφέρουν με φορείο, καθώς φέρουν τραύματα στα πόδια. Στη συνέχεια, τρεις άνδρες και μια γυναίκα έφτασαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης με όχημα της Πολιτικής Προστασίας, όλοι σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, συνολικά μεταφέρθηκαν 12 ορειβάτες: οι 8 είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι 4 φέρουν τραυματισμούς και θα αξιολογηθούν από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με την άφιξή τους. Οι πρώτοι τέσσερις που έφτασαν στο νοσοκομείο είναι νεαρής ηλικίας, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε με συντονισμένες προσπάθειες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, με τις συνθήκες να παραμένουν δύσκολες λόγω παγετού και χιονόπτωσης.

Το χρονικό του θρίλερ

Το θρίλερ με τους οκτώ ορειβάτες ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης γλίστρησαν και ο ένας παρέσυρε τον άλλον.

«Τα παιδιά, που τραυματίστηκαν ήταν χωρισμένα σε 3 σχοινοσυντροφιές, μία από τις σχοινοσυντροφιές γλίστρησε όπως την είδαν οι άλλοι από κάτω, οι άλλες σχοινοσυντροφιές που ανέβαιναν, και γλίστρησαν προς τα κάτω, με αποτέλεσμα ο ένας να πέσει πάνω στον άλλον.

Σε αυτό το στάδιο τραυματίστηκαν 3 άτομα στα πόδια με στραμπουλίσματα ενώ ένας ακόμη τραυματίας περπατάει υποβασταζόμενος», είπε η γενική γραμματέας Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής.

Οι ορειβάτες εγκλωβίστηκαν στη θέση Πόρτες, σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας».

«Οι Πόρτες είναι ένα σημείο στον Ταΰγετο, λίγο πριν πάρεις την ανηφόρα για την κορυφή του Ταϋγέτου, τον προφήτη Ηλία. Ουσιαστικά βρίσκεται περίπου στα 20 λεπτά σε κανονικές συνθήκες για τους ορειβάτες, πριν φτάσουν στην κορυφή», είπε ο Bερούτης Θεόδωρος Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας.

«Έχουμε 4 τραυματίες, πιο βαριά τέλος πάντων, περιπατητικούς μεν, αλλά θα μπουν σε φορεία σιγά σιγά, τους εγκαταλείπουν οι δυνάμεις τους, για να συνεχίσουμε την επιχείρηση», δήλωσε ο Δημοσθένης Κακούρος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης.

Κινητοποιήθηκε άμεσα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Είχαμε ελπίδες ότι το ελικόπτερο θα τα έπαιρνε, δεν τα πήρε το ελικόπτερο, δεν μπόρεσε να τα πάρει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα παιδιά έχουν κατέβει στο καταφύγιο, όσα δεν έχουν χτυπήσει δηλαδή σοβαρά ή έχουν αμυχές κλπ.», πρόσθεσε η γενική γραμματέας ορειβατικού συλλόγου Φυλής

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου.

