Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι επιχείρηση απεγκλωβισμού ομάδας ορειβατών από ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας», σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 2.000 μέτρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το σήμα για βοήθεια ελήφθη περίπου στη 1:00 μ.μ., όταν έγινε γνωστό ότι ομάδα οκτώ ορειβατών είχε εγκλωβιστεί σε δυσπρόσιτη περιοχή. Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης, λόγω της επικινδυνότητας του εδάφους αλλά και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε τόσο μεγάλο υψόμετρο.

Όπως έγινε γνωστό, υπάρχει συνεχής επικοινωνία των διασωστικών δυνάμεων με τον επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος ενημέρωσε ότι τέσσερα από τα μέλη έχουν τραυματιστεί και κρίνεται απαραίτητη η αεροδιακομιδή τους σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι τραυματισμοί δεν έχουν διευκρινιστεί, ωστόσο χαρακτηρίζονται τέτοιοι που καθιστούν αδύνατη την ασφαλή μετακίνηση των ορειβατών πεζή.

Για τον λόγο αυτό έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το οποίο αναμένεται να προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση αεροδιάσωσης.

Παράλληλα, στο πεδίο επιχειρούν συνολικά 41 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή των ορειβατικών ομάδων της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με χρήση drone για εναέρια επιτήρηση και καλύτερο εντοπισμό της ομάδας. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο την ασφαλή μεταφορά όλων των ορειβατών.