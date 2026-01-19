Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ομάδας ορειβατών εκ των οποίων οι τέσσερις παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα του Ταΰγετου, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Η μια γυναίκαι και οι τρεις άνδρες ορειβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης και εξ αυτών οι δυο φέρουν τραύματα ενώ οι άλλοι ειναι καλά στην υγεία τους.

Κατά τη διάρκεια της ανάβασης το μεσημέρι της Κυριακής και ενώ οι ορειβάτες ήταν όλοι δεμένοι μεταξύ τους ως προβλέπετα, ένας εξ αυτών γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη χαράδα. Ειδοποίησαν τις αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός στα σωστικά συνεργεία. Η γυναίκα τραυματίας φαίνεται ότι ήταν σε λίγο πιο σοβαρή κατάσταση με χαμηλό οξυγόνο, ωστόσο όλοι είχαν τις αισθήσεις τους και είχαν μικροτραυματισμούς.

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από τέσσερις ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ξεκίνησαν τον δύσκολο δρόμο της κατάβασης του βουνού υπο εξαιρετικά αντίξοοες συνθήκες.

Πριν τη δύση του ηλίου πραγματοποιήθηκαν και δύο προσπάθειες προσέγγισης από αέρος, όμως οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν από ξηράς 89 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η και 6η ΕΜΟΔΕ και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ.

Ο Αντρέας Καπουράλος, διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, ανέφερε στο ΕΡΤnews πως στο σημείο έφτασαν πολλοί εθελοντές και στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση, με στόχο να κατέβει με ασφάλεια όλος ο κόσμος που είχε εγκλωβιστεί στο βουνό.