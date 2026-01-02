Την τελευταία στιγμή σώθηκαν από το χείλος φράγματος 40 μέτρων 4 άνδρες στη Νότια Αφρική όταν το σκάφος τους υπέστη μηχανική βλάβη και παρασύρθηκε προς το χείλος του φράγματος, την ώρα που εκατομμύρια κυβικά νερού κατέβαιναν με ορμή από το τοίχωμά του.
Πληρώματα του Εθνικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Διάσωσης (NRSI) κινητοποιήθηκαν για τη διάσωσή τους τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο φράγμα Grootdraai, στην επαρχία Μπουμαλάνγκα της Νότιας Αφρικής.
Σε ανακοίνωσή του, το NRSI ανέφερε ότι η καταστροφή αποφεύχθηκε χάρη στην ψύχραιμη και γρήγορη σκέψη των εργαζομένων του φράγματος, οι οποίοι άνοιξαν τους θυροφράχτες στον υπερχειλιστή, δημιουργώντας ένα κενό που συγκράτησε το σκάφος αρκετά ώστε να επέμβουν οι διασώστες.
Οι 4 άνδρες ανασύρθηκαν αργότερα από το νερό χωρίς τραυματισμούς, χρησιμοποιώντας σχοινί διάσωσης.
(Με πληροφορίες από independent.co.uk)