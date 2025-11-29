Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Φλόριντα όταν μέλη μιας οικογένειας ενημέρωσαν ότι οι συγγενείς τους δεν επέστρεψαν από προγραμματισμένη εκδρομή για ψάρεμα. Η ομάδα είχε βγει στα ανοιχτά για να γιορτάσει τα 70ά γενέθλια ενός μέλους της οικογένειας, όμως η γιορτινή ημέρα εξελίχθηκε σε περιπέτεια επιβίωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, το ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν άρχισε να μπάζει νερά, αναγκάζοντάς τους να παραμείνουν ακινητοποιημένοι στη θάλασσα για περίπου 20 ώρες. Η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με τους επιβαίνοντες να περιγράφουν στιγμές αγωνίας μέχρι την ανατολή του ήλιου.

Ο οδηγός του σκάφους ανέφερε ότι όλοι πέρασαν «μια τρομακτική νύχτα», αλλά συνεργάστηκαν για να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να παραμείνουν ασφαλείς.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα των ΗΠΑ, η οικογένεια εντοπίστηκε και περισυνελέγη περίπου 20 ναυτικά μίλια από το Κλιαργουότερ της Φλόριντα. Παρότι εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι, όλοι ήταν σε καλή κατάσταση και δεν χρειάστηκαν νοσηλεία.

«Ήταν όλοι πολύ κουρασμένοι, αλλά χαρούμενοι όταν είδαν το σκάφος του Λιμενικού να πλησιάζει», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.