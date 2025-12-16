Μακάβριο εύρημα μέσα σε αυτοκίνητο που καιγόταν, εντόπισαν πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πολυδρόσου το πρωί της Τρίτης (16/12/25) στο νομό Φωκίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, μέσα στο όχημα βρέθηκε απανθρακωμένο ένα άτομο.

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι καιγόταν σπίτι στην Μαριολάτα, το οποίο ανήκε στον άνθρωπο που είναι και ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος!

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Π.Κ. Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έφτασαν γρήγορα στο σπίτι και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά που όμως προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τα γεγονότα μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Το τραγικό και ταυτόχρονα ασυνήθιστο περιστατικό διερευνούν αστυνομία και πυροσβεστική.