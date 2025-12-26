Ανησυχία επικρατεί στη Φωκίδα μετά την εξαφάνιση τριών ατόμων που είχαν μεταβεί για πεζοπορία σε ορεινή περιοχή στα Βαρδούσια κοντά στο χωριό Αθανάσιος Διάκος. Από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη τους, έχει τεθεί σε εφαρμογή επιχείρηση εντοπισμού, με τη συμμετοχή πολλών σωστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, oι τρεις φίλοι είχαν ξεκινήσει την εξόρμησή τους νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων, με σκοπό να κινηθούν σε γνωστά μονοπάτια της περιοχής. Ωστόσο, καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς να επιστρέψουν ή να επικοινωνήσουν, οι συγγενείς τους ανησύχησαν και απευθύνθηκαν στις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές υπηρεσίες από τη Φωκίδα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και εξειδικευμένα κλιμάκια ορεινής διάσωσης. Οι έρευνες εκτείνονται σε δύσβατα σημεία, με τους διασώστες να «χτενίζουν» χαράδρες, δασικές εκτάσεις και μονοπάτια, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος.

Ιδιαίτερη δυσκολία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες, καθώς το ψύχος και το ανάγλυφο της περιοχής περιορίζουν την ορατότητα και επιβραδύνουν τις κινήσεις των σωστικών συνεργείων.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Μέχρι στιγμής οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα δυο καταφύγια στα Βαρδούσια, δεν απέδωσαν καρπούς, αφού ήταν κλειστά και δεν τα είχε επισκεφτεί κανείς.

Οι έρευνες εκτείνονται σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.