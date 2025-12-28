Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα. Η μητέρα της, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε ότι η κόρη της είχε εκφράσει έντονες ανησυχίες για τους κινδύνους τέτοιων δραστηριοτήτων, ζητώντας της να μην συμμετάσχει. Η Θεοδώρα προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της: «Μάνα, μην ανησυχείς».

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί», πρόσθεσε η μητέρα, αναφερόμενη στα μεγάλα όνειρα της κόρης της. Η 31χρονη σχεδίαζε να ανέβει στο Έβερεστ, και όταν η μητέρα της της εξέφρασε την ανησυχία της, εκείνη της απάντησε: «Μάνα, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα της τραγωδίας μεταφέρθηκαν σήμερα από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των θυμάτων. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και τους οικείους τους, αφήνοντας πίσω συντριπτικό πόνο.

Θλίψη για τους νεκρούς ορειβάτες

Τα θύματα αυτής της τραγωδίας μοιράζονταν την ίδια αγάπη για το βουνό και την φύση. Στα Λεχαινά Ηλείας, η είδηση για τον θάνατο του Θανάση Κολοτούρου έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Ο άτυχος ορειβάτης, 55 ετών, ήταν αρκετά έμπειρος και συμμετείχε στο παρελθόν σε αρκετές και απαιτητικές αναβάσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, αποφεύγοντας οριακά μια ακόμη τραγωδία.

Επικεφαλής της ομάδας φαίνεται πως ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ένας άνθρωπος με εξίσου μεγάλη εμπειρία στο βουνό, που γνώριζε αρκετά καλά την συγκεκριμένη διαδρομή. Μάλιστα, άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον αναφέρουν ότι ο ορειβάτης διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και έκανε συχνά αναβάσεις στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο άτυχος Γιώργος ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και ήταν συνιδρυτής σε εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Από την άλλη μεριά, ο 35χρονος Κοζανίτης Κωνσταντίνος Πατίκας είναι ένας από τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες που έχασαν χθες τη ζωή τους στα Βαρδούσια. Ο άτυχος άνδρας ζούσε στο εξωτερικό και εργαζόταν ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχοντας κάνει λαμπρές σπουδές.

Τέλος, το τέταρτο μέλος της ομάδας ήταν η 31χρονη Θεοδώρα Καπλάνη, δασκάλα στο επάγγελμα με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων, η οποία είχε διοριστεί σε σχολείο στο Ναύπλιο.

Στη Φωτάδα, φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί μιλούν για μια δασκάλα με σπάνιο ήθος, αφοσιωμένη στους μαθητές της, που μετέδιδε την αγάπη για τη γνώση, τη φύση και την προσφορά. Το βουνό δεν ήταν για εκείνη απλώς ένα χόμπι, αλλά τρόπος ζωής.