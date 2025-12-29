Από ασφυξία επήλθε ο θάνατος για τους τέσσερις άτυχους ορειβάτες που εντοπίστηκαν νεκροί, σχεδόν αγκαλιασμένοι στα Βαρδούσια Όρη, όπου είχαν πάει για ανάβαση.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρια, δεν εντοπίστηκαν καθόλου κακώσεις στις σορούς των τεσσάρων ορειβατών και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι καταπλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού, με αποτέλεσμα να έχουν ασφυκτικό θάνατο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρξουν περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι, την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Ήδη, κατά την διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών, υπήρξαν σημάδια ότι καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα. Ο Κώστας Μαστροκωστόπουλος, πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, ανέφερε νωρίτερα ότι ένα από τα πιθανά σενάρια ήταν να δημιούργησαν οι ορειβάτες μόνοι τους την χιονοστιβάδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κ. Μαστροκωστόπουλο, ο παππούς του ενός ορειβάτη πέθανε την ώρα που εκείνος βρισκόταν στο βουνό, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του τον έψαχνε από το τηλέφωνο για να του το μεταφέρει και για να του ζητήσει να επιστρέψει στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο γιος του ήταν ένα από τα θύματα της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη, σε μία τραγική σύμπτωση στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Ποιοι είναι οι τέσσερις ορειβάτες που βρέθηκαν νεκροί στα Βαρδούσια

Τα θύματα αυτής της τραγωδίας μοιράζονταν την ίδια αγάπη για το βουνό και την φύση, ενώ όπως γνωστοποιήθηκε πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα: Τον Θανάση Κολοτούρο από τα Λεχαινά, τον Γιώργο Δόμαλη, που ήταν επικεφαλής της ομάδας, τον 35χρονο Κωνσταντίνο Πατίκα και την Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών.

Η είδηση για τον θάνατο του Θανάση Κολοτούρου έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Λεχαινών Ηλείας. Ο άτυχος ορειβάτης, 55 ετών, ήταν αρκετά έμπειρος και συμμετείχε στο παρελθόν σε αρκετές και απαιτητικές αναβάσεις.

Επικεφαλής της ομάδας φαίνεται πως ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ένας άνθρωπος με εξίσου μεγάλη εμπειρία στο βουνό, που γνώριζε αρκετά καλά την συγκεκριμένη διαδρομή. Μάλιστα, άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον αναφέρουν ότι ο ορειβάτης διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και έκανε συχνά αναβάσεις στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο άτυχος Γιώργος ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και ήταν συνιδρυτής σε εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

O 35χρονος Κοζανίτης Κωνσταντίνος Πατίκας είναι ένας από τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες που έχασαν χθες τη ζωή τους στα Βαρδούσια. Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο άτυχος άνδρας ζούσε στο εξωτερικό και εργαζόταν ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχοντας κάνει λαμπρές σπουδές.

Τέλος, το τέταρτο μέλος της ομάδας ήταν η 31χρονη Θεοδώρα Καπλάνη, δασκάλα στο επάγγελμα με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων, η οποία είχε διοριστεί σε σχολείο στο Ναύπλιο.

Στη Φωτάδα, φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί μιλούν για μια δασκάλα με σπάνιο ήθος, αφοσιωμένη στους μαθητές της, που μετέδιδε την αγάπη για τη γνώση, τη φύση και την προσφορά. Το βουνό δεν ήταν για εκείνη απλώς ένα χόμπι, αλλά τρόπος ζωής.