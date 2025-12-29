Λίγα 24ωρα μετά από την απίστευτη τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη, όπου ανασύρθηκαν νεκροί τέσσερις ορειβάτες, τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγαν από την ζωή παραμένουν αναπάντητα, με τον πρόεδρο της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστα Μαστροκωστόπουλο να αναφέρει ότι ένα από τα πιθανά σενάρια είναι οι ορειβάτες να δημιούργησαν μόνοι τους την χιονοστιβάδα.

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές, κι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά επέλεξαν να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας στα 2.495 μ. Περίπου στα 2.200, περνώντας από ένα κομμάτι της διαδρομής, τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα.

Advertisement

Advertisement

Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι να τη δημιούργησαν (σ.σ.: χιονοστιβάδα) τα ίδια τα παιδιά άθελά τους. Περνώντας από το συγκεκριμένο σημείο με τα βήματά τους, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα από τους ίδιους ή από μια δυνατή ηχώ», είπε ο Κ. Μαστροκωστόπουλος.

Νεκρός και ο παππούς του ενός ορειβάτη την ώρα που εκείνος ήταν στο βουνό

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου αποκάλυψε ότι ο παππούς του ενός ορειβάτη πέθανε την ώρα που εκείνος βρισκόταν στο βουνό, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του τον έψαχνε από το τηλέφωνο για να του το μεταφέρει και για να του ζητήσει να επιστρέψει στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο γιος του ήταν ένα από τα θύματα της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη, σε μία τραγική σύμπτωση στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Κ. Μαστροκωστόπουλο, όλα πήγαν στραβά για τους νεκρούς ορειβάτες, καθώς «για να πας στη συγκεκριμένη κορυφή έχεις πολλές επιλογές. Δυστυχώς, τα παιδιά επέλεξαν το λάθος μονοπάτι. Ο πατέρας του ενός παιδιού αναζητούσε τον γιο του για να του ανακοινώσει ότι απεβίωσε ο παππούς του και έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν το απόγευμα, οπότε δεν είχαμε και πολλές πιθανότητες να τους βρούμε άμεσα, ενώ και την επομένη ήταν πολύ κλειστός ο καιρός, είχε πολλή ομίχλη».

Από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου εξήγησε πως «όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω στο παγωμένο, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί χιονοστιβάδα, γιατί δεν έχει προλάβει το φρέσκο χιόνι να ενσωματωθεί στο παγωμένο που βρίσκεται από κάτω».

Σχετικά με τις συνθήκες θανάτου των τεσσάρων ορειβατών, ο Κ. Μαστροκωστόπουλος είπε τα εξής: «Απ’ ό,τι έμαθα από την ιατροδικαστική, πιθανότατα πέθαναν από ασφυξία. Έπεσε το χιόνι πάνω τους, τους μετακίνησε κάποια μέτρα και τους έθαψε. Η άνοδος από το σημείο όπου άφησαν το αμάξι για να πάνε στην κορυφή είναι περίπου τρεις ώρες κι άλλο τόσο περίπου για να το κατέβεις».



