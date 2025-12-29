Αβάσταχτος είναι ο πόνος των τεσσάρων οικογενειών των άτυχων ορειβατών, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ανάβασης στα Βαρδούσια όρη στην Φωκίδα, όπου μία τεράστια χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε, οι οποίες ντύθηκαν στα μαύρα λίγες ημέρες πριν τον ερχομό του νέου έτους.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, που δόθηκε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), οι τέσσερις ορειβάτες πέθαναν από ασφυξία. Όπως αναφέρεται, τα θύματα θάφτηκαν κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού, χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής ή αναπνοής.

Advertisement

Advertisement

Τον δικό του σπαρακτικό λόγο κατέθεσε στο Live News ο πατέρας του Γιώργου Δόμαλη, περιγράφοντας τις δραματικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει η έρευνα:

«Χάλια είμαστε όλοι. (…) Έφυγα πολύ αργά την Πέμπτη το βράδυ, πέθανε ο πατέρας μου και τον έπαιρνα τηλέφωνο και ήταν κλειστό, ενημέρωσα κάτι φίλους του που είναι πάνω και άρχισε η έρευνα. Τον πήρε ο παππούς του, 5 πέθανε ο παππούς, 10 πέθανε το παλικάρι. Έχει πάει σε πιο δύσκολα σημεία. Την διαδρομή την ήξερε».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πατέρας της Θεοδώρας Καπλάνη, δίνοντας λεπτομέρειες για τις τελευταίες κινήσεις της κόρης του και της ομάδας:

«Είπε ότι κάπου θα πάει να κάνει αναρρίχηση, δεν μας είπε με ποιους όμως έφυγε, μίλησε και με το ξενοδοχείο. Κοιμήθηκαν πάνω σε ένα πανδοχείο στα Βαρδούσια και το πρωί ξεκίνησαν και ανέβηκαν το βουνό. Έφτασαν περίπου τα δύο 300 μέτρα το βράδυ έγινε αυτό. Όλη μέρα είχε σήμα. Μετά από αυτό χάσαμε τα ίχνη. Προσπάθησαν να περάσουν την χιονοστιβάδα. Σήμερα το πρωί θα ερχόταν εδώ».

Ιδιαίτερο σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στην κοινωνία της Ηλείας ο θάνατος του Θανάση Κολοτούρου, με καταγωγή από τα Λεχαινά. Ο 55χρονος ορειβάτης ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και ευρέως γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές απαιτητικές αναβάσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο φίλος του Γιώργου Δόμαλη και ορειβάτης που ειδοποίησε τις Αρχές, αντιλαμβανόμενος ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, περιέγραψε στο Live News τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας, λέγοντας μεταξύ άλλων:

Advertisement

«Κατάλαβα ότι είχε συμβεί κάτι κακό».

Ανάμεσα στα τέσσερα θύματα ήταν και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, εργαζόμενος σε εταιρεία προγραμματιστών, με έντονη αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια. Ο θείος του μίλησε για την τελευταία επικοινωνία που είχαν:

«Ήταν παραμονή, ο αδερφός μου πήγαινε εκεί στη Λιβαδειά που ήταν μου είπε, και μετά από λίγο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τελείωσε».

Advertisement