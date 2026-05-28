Ελβετός 31 ετών τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη στην Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο ύποπτος συνελήφθη.
«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης στην Ελβετία διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, όμως τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα άνδρα με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».
Οι τραυματίες είναι ελβετικής εθνικότητας 28, 43 και 52 ετών και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα μαθητών είχε περάσει από μπροστά του, καθώς ο δάσκαλος παρενέβη για να προστατεύσει τα παιδιά.
Bίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό και να φωνάζει:
Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του», είπε ένας αναγνώστης στο Blick. «Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά» περιέγραψε.