Ο Νίκος Παππάς ξαναβρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με αφορμή ένα σοβαρό περιστατικό βίας που φέρεται να έλαβε χώρα σε μπαρ στο Στρασβούργο. Ο πρώην επαγγελματίας μπασκετμπολίστας και νυν ευρωβουλευτής επιτέθηκε με γροθιές στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός στη δημόσια πορεία του Νίκου Παππά. Ο ευρωβουλευτής έχει στο παρελθόν απασχολήσει με επιθετικές συμπεριφορές και προκλητικές δημόσιες εμφανίσεις, από υβριστικές αναρτήσεις στα social media μέχρι ηχητικά ντοκουμέντα που καταγράφουν απειλές σε πολίτες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιστατικά χυδαίων σχολίων και τραμπουκισμών, γεγονότα που ενισχύουν την εικόνα μιας πολιτικής παρουσίας που συχνά ξεφεύγει.

Ένα από τα περιστατικά που προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση ήταν η δημοσιοποίηση ηχητικού αποσπάσματος, στο οποίο ο Νίκος Παππάς φαίνεται να απευθύνεται σε πολίτη με χυδαίο και απειλητικό ύφος, περιλαμβάνοντας αναφορές σε εκφοβισμό και παρακολούθηση οικογενειακών υποθέσεων. Το συγκεκριμένο περιστατικό ανέδειξε τη συζήτηση γύρω από τα όρια της δημόσιας συμπεριφοράς και του πολιτικού λόγου.

ΝΕΟ ΗΧΗΤΙΚΟ του #Παππα – ΕΜΕΤΙΚΟΣ ευρωβουλευτής του @syriza_gr ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΥΘΕΩΣ Έλληνα πολίτη: "Θα σε κλαίει η μάνα σου η βρωμιάρα και ο πεταμένος ο πατέρας σου…"

Αλήθεια ρε πορδόμαγκα ποιος είναι ο κυρ Βαγγέλης από τον Πειραιά με τα βενζινάδικα; Μηπως ο μακαρίτης ο Ζαμπουνης;… pic.twitter.com/WgG1XioAgQ — Εθνική Ομάδα Μιμιδίων (@EOM_memes) August 19, 2024

Στο ηχητικό απόσπασμα ο Νίκος Παππάς ακούγεται να βρίζει κάποιον, λέγοντας:

«Αγράμματο σκουπίδι, άκουσε να δεις για το καλό σου. Πρόσεχε τι λες, πώς τα λες και σε ποιον τα λες. Θα σου στείλω κανένα ”πεϊνιρλί” στο σπιτάκι σου, είσαι φακελωμένος. Πρόσεχε. Ποιο τμήμα; Ποιο τμήμα, βρε σκουπίδι αγράμματο, απόβλητο της κοινωνίας; Που θα κλαίει η μάνα σου η βρομιάρα και ο πεταμένος ο πατέρας σου, άμα θέλω. Τέλος πάντων. Πίστεψέ με, δεν θα τους αρέσει και πολύ. Και δεν είσαι και ο πιο συμπαθής από όλους. Λοιπόν, σκουπίδι, εξαφανίσου μη σου γα…», ενώ σε εκείνο το σημείο κόβεται το ηχητικό.

Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει: «Ε, ρε ”πεϊνιρλί”. Ε, ρε, που θα φας ”πεϊνιρλάκι” εσύ, σκουπίδι. Φακελωμένε. Δεν ξέρεις τι ταυτοποίηση έχεις να φας και από ποιους. Εγώ, αγάπη μου, θα έρθω μόνο για το κατούρημα. Για να σε έχω στο βιντεάκι, να το στέλνω στη μάνα σου και να είναι περήφανη για τον λεβέντη γιο που έκανε. Και στον πεταμένο τον πατέρα σου, που θα βλέπει τον γιο του να τον κατουράνε και θα πηγαίνει το βίντεο στις θείες, στα ξαδέρφια, στους φίλους και όπου γουστάρει, μόνο και μόνο για να βλέπουν τον ξεφτιλισμένο άντρα που κάνανε».

Στον κατάλογο των δημόσιων αντιπαραθέσεων προστίθεται και η κόντρα με τον παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα. Αφορμή στάθηκε η αναφορά του ονόματος του ευρωβουλευτή σε podcast, με τον Νίκο Παππά να απαντά μέσω κοινωνικών δικτύων, αναρτώντας παλαιότερο βίντεο του παρουσιαστή συνοδευόμενο από ειρωνικά σχόλια. Η ανάρτηση προκάλεσε νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, με τον Λιάγκα να ζητά δημόσια συγγνώμη και να ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται χλευασμό για οποιοδήποτε θέμα προσωπικής φύσης.

Ένα ακόμα περιστατικό που έχει καταγραφεί αφορά την προσωπική του αναφορά σε θέματα οικογενειακού και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως κατά τη διάρκεια podcast με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Γιώργο Καραμίχο, όπου εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενες διακρίσεις και προκαταλήψεις απέναντι σε παιδιά διαφορετικού χρώματος ή σεξουαλικού προσανατολισμού, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο πολιτικές όσο και δημόσιες.

Ακόμα και στον χώρο του αθλητισμού, ο Νίκος Παππάς έχει απασχολήσει αρνητικά. Σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος μπάσκετ είχε σημειωθεί ένταση, όταν ο ίδιος πέταξε τη μπάλα στο κεφάλι διαιτητή, ένα περιστατικό που είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και είχε εγείρει ερωτήματα για την πειθαρχία και τη συμπεριφορά του εντός και εκτός γηπέδου.

