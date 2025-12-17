Πρωταγωνιστής σε άνευ προηγουμένου επίθεση με χαρακτηριστικά σκληρής βίας στην καρδιά του Στρασβούργου, όπου ελληνική δημοσιογραφική αποστολή βρίσκεται για να καλύψει τις εργασίες της Ολομέλειας στο Ευρωκοινοβούλιο, έγινε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην μπασκετμπολίστας, Νίκος Παππάς.

Κατηγορείται για απρόκλητη σωματική επίθεση εναντίον μέλους της ελληνικής δημοσιογραφικής αποστολής που καλύπτει την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, του news247.gr

Το επεισόδιο ξεκίνησε σε κεντρικό εστιατόριο-μπαρ, όταν δύο δημοσιογράφοι επιχείρησαν να αποχωρήσουν. Ο κ. Παππάς, ισχυριζόμενος ψευδώς –σύμφωνα με το θύμα– ότι ο δημοσιογράφος τον πάτησε χωρίς να ζητήσει συγγνώμη, επιχείρησε αρχικά να του βάλει τρικλοποδιά(!)

H ιστοσελίδα news247 παραθέτει αναλυτική περιγραφή, που υπογράφει ο διευθυντής του Μέσου Μάνος Χωριανόπουλος:

«Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του, ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του “μη με ξανά ακουμπήσεις”.

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να “βγουν έξω να λογαριαστούν”.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.»

Ο Νίκος Γιαννόπουλος παρά το σοκ και τον πόνο (διότι μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για χτύπημα από έναν πρώην αθλητή ύψους 1.97) του απευθύνθηκε φωνάζοντας του “τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής”.

Μετά τα χτυπήματα…

“Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;” ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, σημειώνει η ιστοσελίδα και συμπληρώνει:

Το θύμα, το οποίο αναφέρει ότι έχει δεχθεί απειλές από τον κ. Παππά και στο παρελθόν, κατέθεσε επίσημη μήνυση στις γαλλικές αρχές. Καθώς η σωματική βία και η χειροδικία δεν καλύπτονται από την ευρωβουλευτική ασυλία, η γαλλική αστυνομία κίνησε τη διαδικασία του αυτοφώρου.

