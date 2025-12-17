Εκτός ευρω-ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με συνοπτικές διαδικασίες τέθηκε ο Νίκος Παππάς μετά την επίθεση του στον δημοσιογράφο του News 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.

Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, που προχώρησε άμεσα στη διαγραφή του Παππά για «απαράδεκτη συμπεριφορά». Επιπλέον ο Νίκος Παππάς θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πάψει να είναι μέλος του κόμματος. Μάλιστα για τις αποφάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε και ο επικεφαλής της ευρω-ομάδας του κόμματος Κώστας Αρβανίτης.

Στην Κουμουνδούρου εμβρόντητοι πληροφορήθηκαν την είδηση της καταδικαστέας πράξεις του Νίκου Παππά, ενώ όπως έδειξαν οι εξελίξεις τα αντανακλαστικά ήταν άμεσα.