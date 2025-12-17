Με ανάρτηση στα Instagram Stories του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς αναφέρει μετά την μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του από τον Νίκο Γιαννόπουλο για βιοπραγία πως «παραδέχομαι ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση».

Ωστόσο ο προς διαγραφή ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία ήταν ο δημοσιογράφος με αποτέλεσμα να μην θυμάται το τι συνέβη μεταξύ τους με λεπτομέρειες.

Η ανάρτηση

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!», έγραψε αρχικά.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

