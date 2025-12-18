Αίσθηση έχει προκαλέσει η απαράδεκτη επίθεση με μπουνιές από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο, όπως κατήγγειλε ο τελευταίος το απόγευμα της Τετάρτης (17/12).

Αφαντός εν μέσω αυτοφώρου

Ο Ν.Παππάς παραμένει άφαντος μετά την τραγική συμπεριφορά του, για την οποία ζήτησε μισή… συγγνώμη με ανάρτησή του στα social media.

Advertisement

Advertisement

Σε βάρος του έχει κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία αλλά ο ίδιος εξακολουθεί να αναζητείται. Η εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Διαγραφή Παππά με ενστάσεις

Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της απίστευτης είδησης ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην άμεση διαγραφή του, αν και υπήρξαν πληροφορίες για εσωκομματικές διαφωνίες ως προς αυτή την απόφαση.

Ο Κώστας Αρβανίτης, επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον ίδιο τον Παππά να του πει τι ακριβώς συνέβη και στη συνέχεια ενημέρωσε τον Σωκράτη Φάμελλο.

Ακολούθησε σύσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με στενούς του συνεργάτες και αποφασίστηκε η απομάκρυνση του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του κόμματος και την έναρξη της διαδικασίας διαγραφής του μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Μάλιστα κινήθηκαν και οι διαδικασίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με την πολιτική ομάδα της Left να ξεκινά τις κινήσεις για τη διαγραφή του Νίκου Παππά και από τις τάξεις της.

Πληροφορίες ανάφεραν ότι ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε με την διαγραφή του Νίκου Παππά, ωστόσο από την Κουμουνδούρου αυτό διαψεύδεται, με την επισήμανση ότι ο Πολάκης ζήτησε απλώς να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού.

Advertisement

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον μόλις τρία μέλη, γεγονός που εντείνει τους προβληματισμούς για τη συνοχή και τη λειτουργικότητά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μήνυση από τον Νίκο Γιαννόπουλο

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Παππά, μετά από αντιπαράθεση σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες, ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του και ο Νίκος Γιαννόπουλος με συναδέλφους στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, μετά το περιστατικό έσπευσε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και υπέβαλλε μήνυση, στην οποία περιέγραψε λεπτομερώς το χρονικό της επίθεσης που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή.

Advertisement

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην μπασκετμπολίστας απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας για τους λάθος λόγους…

Advertisement