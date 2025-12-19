Ο Νίκος Γιαννόπουλος προχώρησε σε νέες δηλώσεις σχετικά με το επεισόδιο ξυλοδαρμού που, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στο Στρασβούργο, δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν και αμφισβητώντας ευθέως τους ισχυρισμούς του πολιτικού.

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι η δημόσια παραδοχή του Νίκου Παππά πως τον χτύπησε αποτελεί μεν ένα πρώτο βήμα, ωστόσο δεν αντανακλά πλήρως την αλήθεια. «Καλωσορίζω την παραδοχή του κ. Παππά, αλλά μέχρι στιγμής δεν λέει όλη την αλήθεια. Υπάρχουν και χοντροκομμένα ψέματα σε όσα υποστηρίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος τόνισε με έμφαση ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό, διαψεύδοντας οποιονδήποτε υπαινιγμό περί μέθης. «Ήμουν απολύτως διαυγής. Δεν υπήρχε καμία επήρεια από ποτό και ό,τι συνέβη δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάτι τέτοιο», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο ιστορικό της σχέσης τους, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν υπήρξε δημοσιογραφική αντιπαράθεση μεταξύ τους, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τη βίαιη συμπεριφορά. «Ό,τι κι αν είχε προηγηθεί, ξεπέρασε κάθε όριο», ανέφερε, σημειώνοντας πως στο περιστατικό ήταν παρόντες τουλάχιστον έξι ακόμη δημοσιογράφοι, καθώς και συνεργάτες του ευρωβουλευτή.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, τη στιγμή που αποχωρούσε από το κατάστημα, ο Νίκος Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά και στη συνέχεια τον χτύπησε δυνατά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. «Λέει ότι με χτύπησε αλλά δεν με γρονθοκόπησε. Αυτό δεν ισχύει. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε, πισώπλατα, την ώρα που έφευγα», υποστήριξε.

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι δέχθηκε ύβρεις κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ενώ αποκ考虑ψε πως μετά το περιστατικό ο Νίκος Παππάς του έστειλε μηνύματα και τον κάλεσε επανειλημμένα στο κινητό του, προκειμένου –όπως έγραφε– να απολογηθεί, αν και τα μηνύματα αυτά διαγράφηκαν λίγο αργότερα.