Με προσφυγή στη δικαιοσύνης προειδοποιεί o δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος όσους σχολιάζουν αρντικά τον ίδιο και τον χαρακτηρίζουν μέθυσο ή προκλητικό δημοσίως, μετά τον ξυλοδαρμό του από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στις Βρυξέλλες.

Στην ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι θα καταφύγει στη δικαοσύνη ώστε όλοι αυτοί να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους στα δικαστήρια.

«Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει. Οποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες» αναφέρει.

