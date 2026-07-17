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Η ίδια υποστήριξε πως οι αρχές και οι στόχοι της δεν εκφράζονται πλέον από το εναπομείναν πολιτικό σχήμα του κόμματος.

Η βουλευτής θα αποστείλει επίσημη επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής τις επόμενες ημέρες για να αποφευχθούν τυχόν θεσμικές δυσλειτουργίες.

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Η Ολγα Γεροβασίλη – παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Μίλτο Ζαμπάρα – με δήλωση της ανακοινώνει πως ανεξαρτητοποιείται από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής ενημερώνει πως θα αποστείλει και τυπικά τη σχετική επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη τις επόμενες ημέρες.

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«Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες» σημειώνει χαρακτηριστικά στη δήλωση της η Όλγα Γεροβασίλη.

Λίγο μετά, ακολούθησε και ο βουλευτής Διονύσης Καλαματιανός, αποστέλοντας τη σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής.

Πλέον η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 12 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται σε 52.

Ολόκληρη η δήλωσή της Όλγας Γεροβασίλη

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ’ εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

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Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα:

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«Ν’ αγαπάς την ευθύνη..»

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα.

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Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».

Λίγο νωρίτερα σήμερα, την παραίτησή του από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο πρώην υπουργός μέχρι σήμερα ήταν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

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