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Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έχει συρρικνωθεί σημαντικά, καθώς αριθμεί πλέον μόλις 15 βουλευτές από τους 47 που είχαν εκλεγεί στις εκλογές.

Το κόμμα προγραμματίζει για το Σάββατο την εκλογή νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση των οργάνων.

Η επικείμενη διαδικασία εκλογής προκαλεί εσωκομματικές αντιδράσεις, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε μεθοδεύσεις σχετικά με την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου για την ηγεσία, με τον πρώτο να ζητά την απόσυρση της υποψηφιότητάς της.

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Με μία μόνο λέξη, το «ευχαριστώ», επέλεξε ο Γιάννης Ραγκούσης να κλείσει την επταετή πολιτική διαδρομή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής την παραίτησή του από το κόμμα, προσθέτοντας ακόμη ένα όνομα στον μακρύ κατάλογο των στελεχών που εγκαταλείπουν την Κουμουνδούρου.

Σε λιτή δήλωση του ο Γιάννης Ραγκούσης δεν εξήγησε τους πολιτικούς λόγους της απόφασής του ούτε άφησε αιχμές για συγκεκριμένα πρόσωπα. Περιορίστηκε στη φράση: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα… Ευχαριστώ!», απευθυνόμενος στα μέλη και στα στελέχη με τα οποία συμπορεύτηκε από το 2019 στη Β’ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα.

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Η αποχώρησή του έρχεται μετά την ανεξαρτητοποίηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της συζύγου του και βουλευτού Τρικάλων Μαρίνας Κοντοτόλη, αλλά και λίγες ώρες μετά τη μαζική παραίτηση 63 μελών της κεντρικής επιτροπής.

Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Μίλτος Ζαμπάρας

Την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας.

Ο κ. Ζαμπάρας γνωστοποίησε την απόφασή του στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με επιστολή.

Σημειώνεται πως την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα επέλεξαν οι Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.

Ενδεικτικό της νέας βαθιάς κρίσης που βιώνει η Κουμουνδούρου είναι πως τις τελευταίες τρεις ημέρες η δύναμη της κοινοβουλευτικής της ομάδας μειώθηκε κατά 9 βουλευτές.

Από τους 47 απέμειναν μόλις 14

Η κοινοβουλευτική συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προηγούμενο. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 το κόμμα είχε εκλέξει 47 βουλευτές. Σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα αριθμεί μόλις 15 μέλη. Μέσα σε τρία χρόνια χάθηκαν 32 βουλευτές, δηλαδή περισσότερο από τα δύο τρίτα της αρχικής κοινοβουλευτικής δύναμης.

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Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Βουλής, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα εμφανίζονται σήμερα οι:

Έλενα Ακρίτα, Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Νίνα Κασιμάτη, Γιώργος Παπαηλιού, Όλγα Γεροβασίλη, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Διονύσης Καλαματιανός, Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Σωκράτης Φάμελλος, Βασίλης Κόκκαλης και Παύλος Πολάκης.

Η παρουσία του Συμεών Κεδίκογλου στη λίστα είναι, πάντως, τυπική, καθώς ο ίδιος έχει ήδη προαναγγείλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την πρόθεσή του να κινηθεί προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η επίσημη διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

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Πρώτα η κάλπη στη Βουλή και μετά η Κεντρική Επιτροπή

Αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο κρίσιμα ραντεβού. Από τις 09:00 έως τις 11:00, στην αίθουσα 150 της Βουλής –τη μικρότερη αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου– θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στις 10:30, πριν καν ολοκληρωθεί τυπικά το δίωρο της ψηφοφορίας, θα αρχίσει στο Wyndham Grand Athens η Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συζητήσει την ανασυγκρότηση των κομματικών οργάνων και τον εκλογικό οδικό χάρτη.

Η σειρά των διαδικασιών έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα λειτουργήσει στην πράξη και ως πολιτικός αρχηγός του κόμματος, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταστατική διαδικασία εκλογής προέδρου από τη βάση.

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Ο Φάμελλος «τα χώνει» στον Πολάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει ήδη καταγγείλει «απαράδεκτη μεθόδευση». Διαφώνησε ανοιχτά με την εκλογή πρώτα του Γιάννη Αμανατίδη ως γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε αμέσως μετά να επανενταχθεί ο Παύλος Πολάκης και να αποκτήσει δικαίωμα διεκδίκησης της προεδρίας.

Ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και όχι να στηθεί πρώτα ο μηχανισμός που θα επέτρεπε την επιστροφή Πολάκη. Η ψήφος του Φάμελλου στην αυριανή αναμέτρηση μπορεί πλέον να αποδειχθεί καθοριστική.

Ο Πολάκης εκλιπαρεί τη Δούρου να αποσυρθεί

Η μονομαχία Παύλου Πολάκη–Ρένας Δούρου έχει μετατραπεί σε ανοιχτό πόλεμο. Το περιβάλλον του βουλευτή Χανίων ζήτησε από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει «οικειοθελώς και συναινετικά» την υποψηφιότητά της, ώστε ο ίδιος να εκλεγεί ομόφωνα.

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Επισήμως, ο Πολάκης επικαλείται την ανάγκη ενότητας και υποστηρίζει ότι μόνο εκείνος μπορεί να εξασφαλίσει την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Πίσω από το αίτημα συναίνεσης, όμως, διακρίνεται καθαρά ο φόβος μιας ήττας. Οι μέχρι στιγμής συσχετισμοί δίνουν προβάδισμα στη Ρένα Δούρου, η οποία αρνείται να κάνει πίσω και δηλώνει έτοιμη να «τσαλακωθεί».

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Έτσι, την ώρα που ο Γιάννης Ραγκούσης αποχωρεί με ένα «ευχαριστώ», όσοι απέμειναν στην Κουμουνδούρου ετοιμάζονται για μια ακόμη εσωκομματική σύγκρουση. Και το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα εκλεγεί αύριο, αλλά πόσοι θα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ όταν ανοίξει η κάλπη.