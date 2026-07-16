Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με τρεις ακόμη βουλευτές να ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους μέσα στην ίδια ημέρα.

Το πρωί, την αποχώρησή της γνωστοποίησε η βουλευτής Επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Λίγο αργότερα ακολούθησαν ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας και η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα, οι οποίοι απέστειλαν επιστολές ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Advertisement

Advertisement

Οι νέες αποχωρήσεις έρχονται να προστεθούν σε ένα κύμα εξελίξεων που έχει αποδυναμώσει σημαντικά την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν αποχωρήσει η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Γιώργος Καραμέρος, παραδίδοντας τις έδρες τους, ενώ ο Συμεών Κεδίκογλου έχει ανακοινώσει πως θα παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Παράλληλα, οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη επέλεξαν επίσης να ανεξαρτητοποιηθούν.

Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποχωρήσει στην τέταρτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης, ενώ υπενθυμίζεται ότι μετά τις εκλογές του 2023 αποτελούσε την αξιωματική αντιπολίτευση με 47 βουλευτές. Πλέον, δεν αποκλείεται να βρεθεί ακόμη και πίσω από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Το βαρύ κλίμα αποτυπώνεται και στη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή μετάβαση, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ματαιώθηκε, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες– δεν υπήρχε επαρκής αριθμός βουλευτών για να την υποστηρίξει.