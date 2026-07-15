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Την οικειοθελή και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν κύκλοι από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη, εκτιμώντας, παράλληλα, πως μόνο η ομόφωνη εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος θα εξασφαλίσει την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή.

Συγκεκριμένα όπως μεταφέρουν από το περιβάλλον του βουλευτή Χανίων, ο οποίος λίγο νωρίτερα επέστρεψε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ:

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«Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης!

Προϋποθέσεις απαραίτητες γιαυτό αποτελούν:

-η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.

-η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε.».