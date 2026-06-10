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Μήνυμα με σαφείς αιχμές προς τον Σωκράτη Φάμελλο να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Παύλος Πολάκης, προειδοποιώντας ότι μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις.

Μιλώντας το μεσημέρι της Τετάρτης στο OPEN, στον απόηχο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χανίων εξέφρασε την εκτίμηση ότι έχει ήδη υπάρξει κάποια συνεννόηση, η οποία όμως δεν αναγνωρίζεται δημόσια.

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«Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, αλλιώς η απόφαση είναι επίδειξη δουλικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο προέδρου κόμματος που να δηλώνει δημόσια ότι στηρίζει άλλο πολιτικό φορέα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια μορφή συνεννόησης.

«Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορείς να δηλώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση, ενώ παράλληλα ακούγονται δηλώσεις ότι δεν επιδιώκονται συνεργασίες», είπε.

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε επίσης ότι τα ιστορικά κόμματα δεν διαλύονται επειδή κάποιοι το αποφασίζουν πολιτικά.

«Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ο Σωκράτης Φάμελλος οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένο αποτέλεσμα από πιθανή διαπραγμάτευση ή συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα.

«Το να λες ότι στηρίζεις ένα κόμμα σημαίνει ότι έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση, έχουν τεθεί προτάσεις και πολιτικές θέσεις. Εγώ δεν έχω δει θέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες πρέπει να υπάρξει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Αν αυτό δεν συμβεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Τότε πρέπει να συγκληθεί Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή ώστε να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα», υποστήριξε.

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Σε ό,τι αφορά την εκλογική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι το κόμμα θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο όλων των δυνάμεων που επιθυμούν συνεργασία, εφόσον δεν ολοκληρωθεί θετικά η διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ.

Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δύσκολα θα μπορούσε να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας, καθώς – όπως είπε – έχει διαφορετική πολιτική αντίληψη.

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και πρόσθεσε:

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«Αν δεν το δεχθεί ο Τσίπρας, είναι δικό του θέμα. Όταν κάποιος μιλά για ενότητα αλλά δεν δέχεται να συζητήσει σε αυτό το έδαφος θεωρώντας ότι έχει το προνόμιο της αλήθειας, αυτό τελικά επιστρέφει σε εκείνον».

Αναφερόμενος στη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, απέδωσε ευθύνες στην ηγετική ομάδα γύρω από τον Σωκράτη Φάμελλο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς επίσημη συγκρότηση Εκτελεστικού Γραφείου.

«Φαντάζεστε να είχα παραλάβει εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα οδηγήσει στο 1% ή στο 2%; Δεν είδα καμία ανάληψη ευθύνης ή κάποια εξήγηση. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει;», διερωτήθηκε.

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Όπως ανέφερε, ο ίδιος μαζί με τον Νίκο Παππά, τη Ρένα Δούρου και άλλα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας κατέθεσαν συγκεκριμένη πρόταση για την επόμενη ημέρα του κόμματος. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, προέβλεπε οργανωμένο διάλογο τόσο με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα όσο και με δημοκρατικές δυνάμεις, με στόχο τη συγκρότηση πολιτικού μετώπου που θα επιδιώξει την αλλαγή κυβέρνησης.

«Θέλουμε την ενότητα, αλλά στη βάση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αριστερά δεν είναι σταθμός καριέρας, είναι ηθική, αξιοπρέπεια και πρόγραμμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τελικά εγκρίθηκε διαφορετική απόφαση, η οποία – όπως υποστήριξε – αντιμετωπίζει την ΕΛΑΣ ως πολιτικό σύμμαχο και όχι ως ανταγωνιστικό χώρο.

Ο βουλευτής Χανίων απηύθυνε ακόμη ανοιχτό κάλεσμα συνεργασίας προς πολιτικές δυνάμεις που εκτείνονται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έως τη ΝΕΑΡ, το ΜέΡΑ25, το ΚΚΕ, το Πράττω του Νίκου Κοτζιά, αλλά και οικολογικές κινήσεις.

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Μεταξύ των βασικών προτάσεων που ανέφερε περιλαμβάνονται αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας με αποκατάσταση σχέσεων με τη Ρωσία, κατάργηση των μνημονιακών νόμων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, επανάκτηση δημόσιου ελέγχου σε στρατηγικούς τομείς όπως η ΔΕΗ, οι λιγνίτες, η λειτουργία της Πτολεμαΐδας 5, η Εθνική Τράπεζα και τα ΕΛΠΕ, αύξηση των αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών, μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους και αλλαγές στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

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Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί μιας τέτοιας πολιτικής συμφωνίας, απάντησε: «Αν το πρόβλημα είναι ποιος θα είναι αρχηγός και υπάρχει συμφωνία σε όλα αυτά, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποφασιστεί. Πρώτος είναι να αποφασίσει ο κόσμος».