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Η νέα ηγεσία εξαπέλυσε επικριτικά σχόλια κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας τη δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα στελέχη του κόμματος επέκριναν έντονα τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν πρόσφατα χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης αντάλλαξαν αιχμηρές δηλώσεις σχετικά με τις προσωπικές στρατηγικές στο εσωτερικό.

Ο Νίκος Παππάς διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές και θα καταφέρει να εισέλθει εκ νέου στη Βουλή.

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Θέσεις μάχης απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αμέσως μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Τα τρία κομβικά πρόσωπα στην επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, η «συλλογική ηγεσία» Ρένας Δούρου, Νίκου Παππά, Παύλου Πολάκη, εξαπέλυσαν, αφενός, «πυρά» κατά της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και, αφετέρου, έβαλαν στο στόχαστρο τους βουλευτές εκείνους του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν παρέδωσαν την έδρα τους.

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Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το κλίμα, δεν έλειψαν οι αιχμές και τα αλληλοκαρφώματα μεταξύ της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ φυλλορροεί σε κοινοβουλευτικό και δημοσκοπικό επίπεδο.

Σκληρή επίθεση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξαπέλυσε η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. «Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την ΕΛ.Α.Σ; Όχι. Εμείς εκπροσωπούμε και ας το ξεχάσαμε για πολύ καιρό την καθαρή ανόθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα αριστερό κόμμα» σημείωσε. Η Ρένα Δούρου συνέχισε λέγοντας: «Συμφωνούμε σε όλα; Όχι!». «Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος; Αναμένουμε παρόλο που τα πρώτα με τα κότερα και τα μερίσματα μας δημιουργούν μια πολιτική αμηχανία, επισημαίνοντας με αιχμηρό λόγο δηλώσεις στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμπορευτεί με την ΕΛ.Α.Σ στο πλαίσιο συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, προσωπικών στρατηγικών»

Η Ρένα Δούρου έστειλε, όμως, και σαφές μήνυμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, προσωπικών στρατηγικών που μας ταλαιπώρησαν τρία χρόνια» είπε και ζήτησε να μπει τέλος στους εγωισμούς.

Μπορούμε να μπούμε στη Βουλή

Η νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωσε ταυτόχρονα ότι το κόμμα θα καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή. «Μπορούμε να μπούμε στη Βουλή; Ε ναι! Μπορούμε και δεν θα το αποφασίσει κανένας άλλος εκτός από εμάς» σημείωσε χαρακτηριστικά. «Εναι σίγουρο, μακριά από βολονταρισμούς ότι μόλις σοβαρευτούμε εκπέμψουμε ενότητα και συγκεκριμένη θέση με ταξικό πρόσημο, γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό, τότε όχι μόνο θα μπούμε στη Βουλή αλλά θα έχουμε και αξιοπρεπές ποσοστό».

«Παρά τις μεθοδεύσεις για να κλείσει τον κύκλο του»

Το μήνυμα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εδώ και όρθιος. Παρά τις μεθοδεύσεις για να κλείσει τον κύκλο του» έστειλε Νίκος Παππάς ανοίγοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, μια αναφορά που εκτιμήθηκε από πολλούς ως σαφέστατη αιχμή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παππάς τόνισε πως «θα δώσουμε το παρών στις επόμενες εκλογές και θα μπούμε στη Βουλή», προσθέτοντας, παράλληλα, πως «θα ανατρέψουμε το σχέδιο πολλαπλών κέντρων που ήθελαν να μας δουν να διαλυόμαστε».

Ο Νίκος Παππάς, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Αντί της συλλογικής προγραμματικής συζήτησης, οι δηλώσεις τους ανέδειξαν μια αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές διαπραγματεύσεις».

Αλληλοκαρφωματα Δούρου-Πολάκη

Μια αποστροφή της Ρένας Δούρου κατά την ομιλία της εκτιμήθηκε πως «φωτογράφισε» χωρίς να τον κατονομάσει τον Παύλο Πολάκη. «Σήμερα που βρισκόμαστε σε δημοκοπική περιδίνηση, απέναντι στους ψηφοφόρους μας, απέναντι στην κοινωνία, δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, νέων προσωπικών στρατηγικών, νέων ή αναπαλαιωμένων εγωισμών. “Γκώσαμε”, όπως θα έλεγε και η μακαρίτισσα η γιαγία μου» ανέφερε η Ρένα Δούρου.

«Εγώ το δικό μου μερίδιο στην συλλογικότητα και στην υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει και με το παραπάνω. Δεν υπάρχουν αυτά τα: “ατομικοί σχεδιασμοί και δεν συμμαζεύεται”, αυτά τα αντιστρέφω και θα γίνουμε μπουρλότο αν αρχίσω να μιλάω» είπε ο Παύλος Πολάκης λίγο αργότερα ως απάντηση.