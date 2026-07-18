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Η εκλογή της πραγματοποιήθηκε με επτά ψήφους υπέρ και μία λευκή, έπειτα από την απόφαση του Παύλου Πολάκη να μην θέσει υποψηφιότητα.

Στη διαδικασία συμμετείχαν οι οκτώ εναπομείναντες βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι κλήθηκαν να επιλέξουν νέα ηγεσία.

Ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι η εκλογή αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεων του κόμματος.

Ο Γιάννης Αμανατίδης ευχήθηκε στη νέα πρόεδρο να προσφέρει ενότητα και νέα πνοή στην κοινοβουλευτική ομάδα ενόψει των επερχόμενων πολιτικών αγώνων.

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Το τιμόνι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει η Ρένα Δούρου μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας στη Βουλή αλλά και την απόφαση του Παύλου Πολάκη να μην κατέβει υποψήφιος.

Οι οκτώ βουλευτές, Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Παύλος Πολάκης, Γιώργος Παπαηλιού, Ρένα Δούρου, Έλενα Ακρίτα, που συγκροτούν ουσιαστικά αυτή την στιγμή την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – μετά το τσουνάμι ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων από το βουλευτικό αξίωμα – ψήφισαν στην κάλπη που στήθηκε από νωρίς το πρωί.

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Η Ρένα Δούρου εκλέχθηκε με 7-1 (το ένα λευκό).

Για την ψηφοφορία, ο Νίκος Παππάς ανέφερε σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής ότι ψήφισε την Δούρου, ενώ για τον Παύλο Πολάκη σημείωσε ότι «θα παίξει κρίσιμο ρόλο στον δρόμο προς τις εκλογές.

«Άσκησα κι εγώ μόλις το εκλογικό μου δικαίωμα. Ψήφισα για την εκλογή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας στη διάταξη μάχης. Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η δήλωση του Γιάννη Αμανατίδη:

Ολοκληρώθηκε πριν από 10 λεπτά η διαδικασία ψηφοφορίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι από αυτή τη στιγμή η Ρένα Δούρου. Ψήφισαν οκτώ βουλευτές και υπήρξε ένα λευκό. Εύχομαι στη νέα πρόεδρο, με την εμπειρία της, τους αγώνες της, να δώσει και νέα πνοή και ενότητα στο κόμμα μας και στην πολιτική ομάδα που έχει να δώσει δύσκολους αγώνες. Σας ευχαριστώ πολύ

Η δήλωση της Ρένας Δούρου:

Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και αγωνίστριές του, ο μεγάλος κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη». Αγαπάω την ευθύνη. Αγαπάμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ’ ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πάνω από όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας. Εγγυητής της δημοκρατίας. Εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI